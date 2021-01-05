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Лучшие колядки на русском языке: самые популярные стихи

Сегодня, 22:17

Сегодня.Lifestyle подготовили для вас короткие и простые тексты рождественских колядок

Вечером перед Рождеством Христовым, 6 января, в Украине начинают колядовать. Если вы хотите порадовать родственников и друзей, мы подготовили самые красивые и прикольные тексты колядок на Рождество-2021. Эти интересные и смешные пожелания для детей и взрослых легко разучиваются и быстро запоминаются!

Лучшие колядки
Лучшие колядки
Фото: etnolog.org.ua

Популярные колядки на Рождество-2021: простые тексты

***
Коляда, коляда,
Открываем все дома,
Все окошки, сундучки,
Даем конфет и пирожки,
Чтобы было благо вам,
Скажи спасибо небесам,
Бог здоровья всем нам даст,
Ведь на это он горазд!

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6 января – Рождественский сочельник
6 января – Рождественский сочельник
Фото: etnolog.org.ua

***
Поздравляем с Рождеством,
Мы пришли сюда с добром,
Вы подайте нам немножко
Пирожочка на дорожку,
Чтобы счастье к вам пришло,
Чтоб во всём вам повезло,
Чтоб Господь здоровья дал,
Колядуем, от печаль!

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***
Господин, господа,
Господинова жена,
Двери отворите
И нас одарите!
Пирогом, калачом
Или чем-нибудь еще!

В благодарность за колядование певцов принято одаривать гостинцами
В благодарность за колядование певцов принято одаривать гостинцами
Фото: etnolog.org.ua

***
Воробушек летит,
Хвостиком вертит,
А вы, люди, знайте,
Столы застилайте,
Гостей принимайте,
Рождество встречайте!

Колядки на Рождество Христово
Колядки на Рождество Христово
Фото: etnolog.org.ua

***
К нам пришла коляда,
Накануне Рождества,
Ты добра нам в руку дай,
А взамен же получай,
Богатство, счастье и тепло,
Господь пошлет тебе его,
Так что щедростью задайся,
На нас ни в чем не обижайся!

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***
Уродилась коляда
Накануне Рождества,
За горою за крутою,
За рекою за быстрою,
За горою за крутою,
За рекою за быстрою
Стоят леса дремучие,
Во тех лесах огни горят,
Огни горят пылающие,
Вокруг огней люди стоят,
Люди стоят колядуют:
‘Ой коляда, коляда,
Ты бываешь, коляда,
Накануне Рождества’.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Рождество 2021

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Источник: Сегодня
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