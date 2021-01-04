Лучшие колядки-2021 на украинском языке

Разучите с ребенком детские колядки на Рождество-2021 на украинском языке

Православные христиане Рождество Христово отмечают 7 января. Христианские колядки на Рождество относятся к главным традициям этого праздника. Сайт Сегодня.Lifestyle собрал самые лучшие колядки на Рождество-2021 на украинском языке, которые понравятся взрослым и детям.

Колядки на Рождество по-украински Фото: Pinterest

Короткие колядки на Рождество Христово на украинском языке

***

Колядин–колядин!

Я у батька один!

Коротенький кожушок,

Дайте грошей мiшок!

якщо грошей мало –

то давайте сало,

якщо сала нема –

то давайте пирога!

Колядки на Рождество Христово Фото: Depositphotos

Колядки для детей на Рождество

***

Добрий вечір, господарю!

Винесь нам ковбасок пару!

Ой походи коло пічки,

Пошукай нам перепічки.

Винесь сала, не скупися,

Щоб ячмінь твій уродився.

Щоб нажали сто кіп жита,

Щоб сім'я була вся сита!

Щоб скотина водилася,

Щоб пшениця родилася,

Щоб у хаті всього мали -

Колядників пригощали!

Прикольные колядки на Рождество

***

Коляд, коляд, коляда!

Холод взимку не біда.

Двері швидше відчиніть,

Нас до себе запустіть!

Всі, хто є у вашій хаті,

Будуть дужі та багаті!

На городі вродять густо

І картопля, і капуста,

Помідори й огірочки

І для сина, і для дочки.

Ось промова в нас така!

Ви ж готуйте п'ятака!

Колядки на Рождество по-украински Фото: Depositphotos

Православные колядки на Рождество слова

***

Коляд, коляд ,коляда

У віконце загляда.

У різдвяну світлу нічку

Запали на радість свічку.

Коляду поклич до хати,

Щоб Ісуса привітати.

Люди добрі, колядуйте,

Сина Божого шануйте!

Детские колядки на Рождество короткие на украинском языке

***

Коляд, коляд, колядниця.

Добра з медом паляниця.

А без меду не така,

Дайте, дядьку, п'ятака.

Як не дасте п'ятака,

Візьму бика за рога.

Не давайте копійки,

Бо порвуться кишеньки,

Будьте, люди, гонорові!

Дайте гроші паперові!

На Рождество: колядки или щедривки Фото: Depositphotos

Добрые колядки на Рождество: текст для взрослых и детей

***

Коляд-коляд-колядець,

А я хлопець-молодець

Я прийшов до вас додому

У ці царськії хороми.

Я ходив, колядував,

Усе думав та гадав,

Чи дадуть мені грошину

Хоч маленьку копійчину,

Чи дадуть мені цукерку,

Ну або ще щось смачненьке…

Колядку гарну знаю я,

Ось моя вся коляда.

Красивые стихи колядки на Рождество для детей и взрослых

***

Щедрівонька щедрувала,

Під віконце підбігала,

Що ти, тітко, напекла,

Винось нам до вікна.

І вареник, і пиріг

Неси швидше на поріг!

Що ти, дядьку, там напік,

Винось нам аж на тік.

А ви тітко на запаску

Кладіть в торбу ще й ковбаску.

Щоб добро у вас бувало

Несіть нам шматочок сала.

Хай вам Бог за ці дари

Дасть багатії отари,

Поросята і корови.

Та бувайте всі здорові!!!

Детские колядки на Рождество прикольные и веселые

***

Колядую-дую,

Ковбасу чую,

А ще мало,

Дайте сало.

Сало велике

Тягну за лико.

Лико порвалось,

Сало зосталось.

Добривечір!

Детские колядки на Рождество: небольшие тексты

***

Коляд, коляд, колядниця,

Добра з медом паляниця,

А без меду не така,

Дайте, дядьку, п'ятака.

Одчиняйте скриньку

Та давайте сливку.

Одчиняйте сундучок

Та давайте п'ятачок.

Детские колядки на Рождество на украинском языке

***

Сніжком запорошило все:

Стежинку і дорогу.

Спішить, спішить колядочка

До нашого порогу.

Несе вона в торбиночці

Про щастя світлу мрію,

Дарує нам колядочка

І віру і надію.

Лунають ніжно дзвоники

Від хати і до хати.

Спішить, спішить колядочка

Нам щастя побажати!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Рождество 2021

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