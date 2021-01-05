Гадания на Рождество-2021 дома: как и когда гадать

Сегодня.Lifestyle подобрали несколько вариантов популярных рождественских гаданий

Православные христиане празднуют Рождество Христово 7 января. Девушки часто гадают в Рождественский вечер на будущее, на суженого или на желание. Отметим, что гадание на Рождество дома можно провести в одиночестве или же со своими подругами. Впрочем, есть еще и те, кто желает провести рождественские гадания, но не знают, когда гадать.

Гадания на Рождество Фото: Pinterest

Лучшей датой для гадания на Рождество-2021 считается ночь с 6 на 7 января. Сегодня.Lifestyle подобрали несколько вариантов популярных рождественских гаданий.

Гадания на Рождество на суженого по картам

В этом рождественском гадании все просто – нужно взять новую колоду карт. Колоду необходимо хорошо перетасовать. Доставать по одной карте, говоря: "Для себя, для дома, для сердца, для души".

Если все карты красные – повезло, удача не отвернется и будет рядом идти весь год. Если все черные – нужно готовиться к серьезным препятствиям. В этот год лучше планов не строить. Черные и красные означают переменчивое будущее.

Карты "для сердца": червовый туз – большая любовь; туз пиковой масти – удар; бубновый – богатство; крестовый – хорошая карьера.

Гадания на Рождество на суженого с зеркалом

Девушка садится у открытого окна или на улице с зеркалом. Его нужно установить таким образом, чтобы Рождественский месяц четко отражался. На него и смотреть неотрывно. Через некоторое время изображение будет множиться или будут появляться другие фигуры. По ним и определяют будущее.

Гадания на Рождество Фото: Pinterest

Если отражение месяца раздвоилось – девушка будет с парой в этом году. Если их стало больше двух – будет выбор между женихами. Если появилась фигурка – судить о предстоящих событиях.

Страшное гадание на Рождество с зеркалами

Также можно гадать с помощью двух зеркал: большого и маленького. Нужно при свечах сесть против большого, а маленькое установить перед собой. Получится коридор. Девушка произносит: "Суженый, я жду, приходи ужинать!"

Теперь нужно внимательно смотреть в магический коридор из зеркал. Он должен появиться в самом его конце. Правда, это гадание не всегда получается.

Народные гадания на Рождество со свечкой

Нужно поставить перед собой свечку и проговорить такие слова: "Подружка, поговорим?" А затем зажечь ее.

Если сразу фитилек не возьмется, спичка сломается, то не стоит продолжать. Если свечка загорелась, то нужно внимательно смотреть на фитиль.

Гадания на Рождество Фото: Pinterest

Каждый раз, делая оборот, фитиль показывает определенную фигурку. По ним и определяют грядущие события. Например: роза – любовь, девятка – исполнение всех желаний, дракон – есть враг, черт – неприятность, копье – нужно действовать быстро, змея – нападение недоброжелателей, сплетни.

Традиционные гадания на Рождество на обручальном кольце

Нужно привязать к обручальному колечку нитку длиной от ладошки до локтя. Взять за свободный конец, чтобы кольцо свободно висело, и задавать вопрос, к примеру: "Буду ли я богата? Куплю ли я машину".

Примеры ответов: параллельно туловищу качается – нет; перпендикулярно – да; стоит на месте – не определено.

Простые гадания на Рождество на иглах

Нужно взять толстую свечу и две швейные иглы, ушко каждой из них натереть воском. Также понадобится стакан с чистой водой. Нужно потушить свет в доме, зажечь свечу и поставить перед собой стакан воды. Взять иглы пальцами острием вниз и одновременно опустить их в стакан. Понаблюдать за тем, какое положение заняли иглы.

Гадания в ночь на Рождество Фото: Pinterest

Если иголки быстро пошли на дно, то в этом году исполнится твое заветное желание. Если соединились – будет свадьба, опустились на дно друг напротив друга – ты найдешь любовь, острием друг к другу – будет соперница, разошлись на дне – жди разлуку, уколола палец – жди признание в любви.

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Все подробности в спецтеме Рождество 2021

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