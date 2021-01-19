Как выглядит девочка с седыми от природы волосами (фото)
Врачи диагностировали у ребенка частичный альбинизм
Двухлетняя девочка по имени Майя из бразильского города Джиджока-де-Джерикуакуара родилась с седыми от природы волосами. Врачи диагностировали у нее пиебалдизм или частичный альбинизм – редкую генетическую особенность, связанную с нехваткой клеток кожи, которые вырабатывают пигмент меланин.
У ребенка от рождения двухцветные волосы: среди черных волос, покрывающих большую часть головы, есть седая прядь.
К слову, пиебалдизм передается по наследству. Он был у матери, бабушки, тети и двоюродных сестер девочки.
Мать Майи, 43-летняя Талулы Юзеф Азиз Виэйра, стеснялась своей седой пряди до 20 лет.
"Я прятала ее под другими прядями – боялась, что другие будут травить меня", – объясняет она в комментарии для издания Daily Mail.
Женщина хочет, чтобы ее ребенок гордился своими волосами. "Грустно, что людям приходится скрывать свою индивидуальность. Нам не нужно быть одинаковыми, чтобы быть красивыми", – уверена Талулы.
Напомним, ранее мы писали о девочке с синдромом непослушных волос, которая впервые в жизни сделала укладку.
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Кроме этого, мы рассказывали, как редкое генетическое заболевание лишило всю семью чувства боли.
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