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Как выглядит девочка с седыми от природы волосами (фото)

Сегодня, 13:06

Врачи диагностировали у ребенка частичный альбинизм

Двухлетняя девочка по имени Майя из бразильского города Джиджока-де-Джерикуакуара родилась с седыми от природы волосами. Врачи диагностировали у нее пиебалдизм или частичный альбинизм – редкую генетическую особенность, связанную с нехваткой клеток кожи, которые вырабатывают пигмент меланин.

Фото: Instagram | Talyta Youssef

У ребенка от рождения двухцветные волосы: среди черных волос, покрывающих большую часть головы, есть седая прядь.

Фото: Instagram | Talyta Youssef

К слову, пиебалдизм передается по наследству. Он был у матери, бабушки, тети и двоюродных сестер девочки.

Фото: Instagram | Talyta Youssef

Мать Майи, 43-летняя Талулы Юзеф Азиз Виэйра, стеснялась своей седой пряди до 20 лет.

"Я прятала ее под другими прядями – боялась, что другие будут травить меня", – объясняет она в комментарии для издания Daily Mail.

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Фото: Instagram | Talyta Youssef

Женщина хочет, чтобы ее ребенок гордился своими волосами. "Грустно, что людям приходится скрывать свою индивидуальность. Нам не нужно быть одинаковыми, чтобы быть красивыми", – уверена Талулы.

Фото: Instagram | Talyta Youssef

Напомним, ранее мы писали о девочке с синдромом непослушных волос, которая впервые в жизни сделала укладку.

Смотрите видео: как волосы меняют нашу жизнь

Кроме этого, мы рассказывали, как редкое генетическое заболевание лишило всю семью чувства боли.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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