Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Лицо женщины полностью покрылось волосами: врачи объяснили причину (фото)

Сегодня, 09:53

Из-за болезни австралийка начала кашлять и сильно похудела

На лице, шеи и верхней части тела 51-летней женщины из австралийского города Мельбурн начали расти тонкие волосы – лануго. Аномальный случай описан в медицинском журнале The New England Journal of Medicine.

После появления волос австралийка чувствовала постоянную усталость, также она начала кашлять и сильно похудела.

Во время обследования у пациентки выявили 12-миллиметровую аденокарциному, располагающуюся в правом легком. Злокачественная опухоль могла появиться в результате злоупотребления никотином – женщина курила в течение 37 лет.

Фото: New England Journal of Medicine

Австралийке назначили курс лечения. Она прошла химиотерапию и радиотерапию. Через два месяца после начала лечения рост волос замедлился, проблема потери веса была решена, а кашель исчез.

Напомним, женщина из вьетнамской провинции Бен-Тре 64 года не стригла волосы и ни разу не мыла их с шампунем.

Смотрите видео: одесситка отрастила косу длиной почти два метра

Кроме этого, мы рассказывали о 28-летней Рэйчал де Ронд из Нидерландов, которая решила провести интересный эксперимент и на три года заменила шампунь уксусом и дождевой водой.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Лунный календарь окрашивания волос на январь 2021 года: лучшие дни для смены имиджа Красота и здоровье в домашних условиях: пять масок для роста и густоты волос 12 мужчин с длинной шевелюрой, которой позавидуют даже девушки (фото) Как у звезды: как повторить стильную укладку в домашних условиях
фото Австралия лицо волосы аномалия
Реклама

Новости партнеров

"Он умер от СПИДа!": подробности смерти известного актера
"Он умер от СПИДа!": подробности смерти известного актера
Жена футболиста сборной Украины показала откровенное фото
Жена футболиста сборной Украины показала откровенное фото
Жена Коноплянки показала себя в бикини и ее возненавидели за это
Жена Коноплянки показала себя в бикини и ее возненавидели за это
Квaшeнaя кaпуcтa: простой рецепт
Квaшeнaя кaпуcтa: простой рецепт

Популярные статьи

Сегодня, 09:15Events

Старый Новый год: старинные традиции и приметы

Вчера, 19:33Wellness

Маникюр на карантине: как ухаживать за ногтями дома и сберечь нервы (видео)

Вчера, 18:09Шоу-бизнес

Это произошло: молодая жена Виктора Павлика беременна (фото)

Вчера, 15:09Шоу-бизнес

"Моя мама очень тяжело болеет": дочь Заворотнюк о состоянии актрисы

Вчера, 13:38Техно

Чем заменить WhatsApp – 5 альтернативных мессенджеров

Вчера, 09:55Стиль

5 вещей, которые подарила женщинам Коко Шанель

Вчера, 06:40Психология

Гороскоп на неделю 10-16 января: все знаки зодиака

Вчера, 05:05Психология

Гороскоп на сегодня 10 января: Овны будут полны сил, а Тельцам нужно найти время на отдых

9 январяEvents

Старый Новый год: дата, история, традиции и приметы

9 январяШоу-бизнес

Сестра стриптизерша, кулинарные курсы и отсидевший дядя: все, что нужно знать о герцогине Кембриджской

9 январяFood

Начинаем приводить себя в форму: 5 детокс-супов, которые помогут похудеть

9 январяШоу-бизнес

"Я слишком драматизировал": участник "Холостячки" жалеет, что не ушел с проекта раньше

9 январяПсихология

Гороскоп на сегодня 9 января: Водолеям можно экспериментировать с имиджем, а Рыбам – правильно распределять нагрузку

8 январяFood

Закуски на Старый Новый год 2021: ТОП-7 рецептов

8 январяFun

Закусочную в честь Сталина открыли в Москве. Подают "шаурму от Берии и Хрущева" (фото)

8 январяАфиша

"Если дела идут плохо – не ходи с ними": лучшие цитаты легендарного Элвиса Пресли

Новости партнеров

Секрет приготовления самого вкусного и полезного винегрета
Секрет приготовления самого вкусного и полезного винегрета
Красотка-каратистка, с которой ты был бы не прочь выйти на татами
Красотка-каратистка, с которой ты был бы не прочь выйти на татами
Сочные рыбные котлеты: как приготовить?
Сочные рыбные котлеты: как приготовить?
Как вкусно приготовить картошку с грибами
Как вкусно приготовить картошку с грибами
Паштет а-ля фуа-гра: рецепт из доступных продуктов
Паштет а-ля фуа-гра: рецепт из доступных продуктов
Что нужно проверить тем, кто переболел COVID-19: врач дала советы
Что нужно проверить тем, кто переболел COVID-19: врач дала советы
Пьяная вишня. Рецепт любимого шоколадного торта Лизы Глинской
Пьяная вишня. Рецепт любимого шоколадного торта Лизы Глинской
Жена украинская боксера, чей инстаграм вернет лето каждому
Жена украинская боксера, чей инстаграм вернет лето каждому

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять