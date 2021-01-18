Девочка с синдромом непослушных волос впервые в жизни сделала укладку (фото)
Ее волосы стали достаточно длинными
Девятилетняя Лайла Грейс Барлоу из Дерби (Англия), в которой диагностировали синдром непослушных волос, впервые в жизни смогла сделать укладку. Фотографии появились на ее страничке в Instagram.
Синдром непослушных волос – это редкая аномалия, вызванная генетической мутацией. У людей с такой болезнью волосы имеют в сечении форму сердца, восьмерки или треугольника (в норме они должны быть круглыми или овальными) и не поддаются никакой укладке.
Лайле поставили диагноз, когда ей было пять. Ее родители, мама Алекс и отец Марк, перепробовали все возможные средства, но полностью распутать непослушные локоны так и не удалось. И только когда волосы Лайлы стали достаточно длинными, родители научились с ними справляться.
По словам врачей, состояние таких пациентов улучшается к моменту достижения ими половой зрелости.
Напомним, редкое генетическое заболевание лишило всю семью чувства боли.
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