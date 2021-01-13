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ТОП-7 масок для волос с уникальными компонентами

Правильно подобранная маска для волос естественным образом защитит локоны

Если вы до сих пор не используете маску для волос, вы делаете большую ошибку. Такое средство по уходу за локонами должно стоять на полочке в ванной у каждой девушки. Почему? Давайте разберемся.

Все пользуются шампунем для волос, а многие еще и кондиционером. Но как же маска? Абсолютно каждый тип волос поддается пагубному влиянию окружающей среды. Этот пункт рассмотрим подробнее.

Как окружающая среда влияет на волосы

Солнечное и УФ-излучение влияют на кератин (белок, являющийся основным структурным компонентом волоса). Он поглощает солнечный свет и начинает разрушаться. Под воздействия солнца также постепенно разрушается меланин (пигмент, отвечающий за цвет волос, кожи, глаз).

Еще один пагубный фактор – потоки горячего воздуха (чаще всего из приборов для завивки/выпрямления волос, фена), способствующие обезвоживанию волоса. Грубо говоря, вы просто "кипятите" воду в своих волосах, после чего начинается размягчение кератина верхнего слоя ваших локонов. Это приводит к возникновению маленьких пузырьков в порах волос, которые расширяют слои волоска, ослабляя и разрушая его.

Холод также способствует обезвоживанию волос, а вода в бассейне, насыщенная хлоркой, тоже вызывает разрушение белка в волосах. И не забудьте обезопасить свои локоны во время купания в море! Морская вода способна разрушить внутренние молекулярные связи в ваших волосах.

Взаимодействие с окружающей средой – неизбежно. Но все, что мы можем делать – это максимально заботиться о своих волосах. Если вы хотите обезопасить свою шевелюру и поддерживать ее в прекрасном состоянии, тогда вас спасут правильно подобранные маски для волос.

Как правильно выбрать маску для всех типов волос? Давайте узнаем!

Стойкость цвета

Предотвратить потерю и вымывание красящего пигмента из волос поможет маска с кератином "Стойкость цвета" Farbglanz Maske BE KEEN ON HAIR.

Маска с кератином "Стойкость цвета" Farbglanz Maske BE KEEN ON HAIR

В состав этой маски входит кератин, экстракт грецкого ореха, оливковое масло, пантенол и UV-фильтр. Маска помогает восстановить поврежденную структуру волос, защитить их от УФ-излучения и сделать мягкими и блестящими.

Шелковистость

Маска "Стойкость цвета" для окрашенных волос Farbglanz Maske C:EHKO КERATIN также поможет поддержать структуру волос и обеспечит их шелковистость. В ее состав входят схожие с предыдущим средством компоненты: оливковое масло, экстракт грецкого ореха, пантенол, UV-филтры и кератин.

Маска "Стойкость цвета" для окрашенных волос Farbglanz Maske C:EHKO КERATIN

Обратите внимание, что для окрашенных и неокрашенных волос, жирных и сухих – следует подбирать разные типы масок.

Осветленные волосы

Для обесцвеченных и осветленных волос подойдет серебристая маска Care Basics C:EHKO. Ее специальная формула способствует восстановлению структуры волос и нейтрализации желтого оттенка.

Серебристая маска Care Basics C:EHKO

Миндальный протеин, масло черного тмина и алоэ вера вернут волосам влагу и напитают их витаминами. В состав маски также входят белки пшеницы, масло черного тмина и фиолетовый пигмент, которые защитят волосы от УФ-лучей.

Блеск и яркость

Luminescina, основной компонент маски Luminescina Inimitable Style, отражает свет и придает блеск волосам. Маска облегчает процесс расчесывание вьющихся, непослушных волос.

Маска, придающая блеск с Luminescina Inimitable Style

В составе этого средства нет парабенов. Маска обеспечивает защиту кожи головы и мягкий уход за структурой волос.

Для сухих волос

Для сухих, лишенных влаги, склонных к выпадению волос отлично подойдет маска Mask For Dry Hair ING PROFESSIONAL. Ее главный компонент – оливковое масло, которое, кстати, является любимым anti-age средством Дженнифер Лопес.

Маска для сухих волос Mask For Dry Hair ING PROFESSIONAL

Маска отлично питает и восстанавливает волосы, которые подверглись агрессивному воздействию окружающей среды.

Питание волос

Маска с оливковым маслом NUA – еще одно средство, которое поможет очень сухим, истощенным волосам.

Питательная маска с оливковым маслом NUA

Оливковое масло, которое входит в ее состав, поможет нормализовать работу сальных желез и обеспечит защиту кожи головы от пересыхания.

Выравнивание

Маска Smooth with Caviar NUA PRO, в состав которой входит экстракт черной икры, отлично увлажняет кожу головы и сами волосы, насыщая их влагой и полезными веществами; придает блеск и выравнивает волосы по всей длине.

Маска Smooth with Caviar NUA PRO

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