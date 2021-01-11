Как ухаживать за волосами в домашних условиях во время карантина

Повредить и прекратить рост волос может даже расческа

Нестриженые и не бритые. Еще во время первого карантина украинцы смеялись над собой из-за невозможности пойти в парикмахерскую. Особенно трудно пришлось обладательницам длинных волос, когда они с предмета гордости превратилось в проблему. Как во время карантина сделать натуральную косметику, краситься и стричься в домашних условиях, рассказали "Сегодня" парикмахер Елена Горпенко и актер Кирилл Гоз.

Сюжет Эльвины Сеитбуллаевой и Никиты Воробьева Видео: Сегодня

Как правильно бриться в домашних условиях: личный опыт актера

Бриться приходиться три раза в неделю, а иногда четыре – все зависит от роли, рассказывает Кирилл Гоз. Вместо салона, у него ванная комната, а электробритву он заменил на простой станок. Актер сам себе парикмахер. В горячей воде моет голову – так смягчает себе кожу и поэтому есть меньше ран после бритья. За десять лет привык и бреет волосы за 15 минут.

"В первую очередь я брею уши – это самая мягкая, самая нежная кожа. Сначала идет рука, а потом – бритва, потому что рука должна понятий, где есть участки отросшие, а где уже все побрито и чисто", – рассказывает актер.

Актер Кирилл Гоз Фото: facebook/kirill.goz

В фильмах Кирилл играет бандитов и криминальных авторитетов. Рассказывает, что объектив камеры заметит любой волосок. Поэтому бреется начисто. Однако от этого кожа сильно сохнет.

Актер советует обрабатывать кожу каждый раз лосьоном и носить шапку.

Как ухаживать за длинными волосами в домашних условиях

Метр и 15 сантиметров – это длина волос у жительницы Киева Евы Заборской. Она ни разу их не красила и отказалась от косметических средств, заменив их на натуральные.

Специально для новостей "Сегодня" делится секретом от бабушки, у которой тоже были длинные волосы.

У Евы Заборкой длина волос 115 сантиметров Фото: скриншот

Необходимо 2 столовые ложки коры дуба бросить в кипяток на 5 минут, а потом еще на 10 минут оставить настаиваться. А еще Ева насобирала бордовые розы, которые сначала нужно сполоснуть от пыли, залить кипятком и дать настоятся. Через 15 минут в миску сцеживаем воду от коры дуба и роз. Пока настой охлаждается, Ева моет голову теплой водой, затем наливает настой.

Женщина не советует сушить волосы феном – он испарит все и не будет никакого эффекта.

"Они восстанавливают выделение сальных желез, содержащие полезные кислоты, витамины, окрашивают волосы, придают мягкость, рост и густоту. Рекомендую блондинкам использовать ромашку, лимон – это то, что категорически нельзя брюнеткам. Зеленый чай с молоком – это и для брюнеток и блондинок", – советует киевлянка.

Массаж для волос и правильная расческа

Повредить и прекратить рост волос может даже расческа. От металлических и пластмассовых волосы электризуются и портятся, поэтому желательно пользоваться деревянными.

Мойте волосы по мере необходимости, а не по рекомендациям Фото: freepik.com

"5 минут в день массаж головы проводим массажной расческой, циркуляция восстанавливается кровью, луковички насыщаются кислородом – выпадение приостанавливается, рост волос увеличивается", – поясняет парикмахер Елена Горпенко.

Поэтому зимой, когда волосы под шапкой, лучше беречь их и иметь при себе спрей.

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