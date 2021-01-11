Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как ухаживать за волосами в домашних условиях во время карантина

Сегодня, 14:31

Повредить и прекратить рост волос может даже расческа

Нестриженые и не бритые. Еще во время первого карантина украинцы смеялись над собой из-за невозможности пойти в парикмахерскую. Особенно трудно пришлось обладательницам длинных волос, когда они с предмета гордости превратилось в проблему. Как во время карантина сделать натуральную косметику, краситься и стричься в домашних условиях, рассказали "Сегодня" парикмахер Елена Горпенко и актер Кирилл Гоз.

Сюжет Эльвины Сеитбуллаевой и Никиты Воробьева
Видео: Сегодня

Как правильно бриться в домашних условиях: личный опыт актера

Бриться приходиться три раза в неделю, а иногда четыре – все зависит от роли, рассказывает Кирилл Гоз. Вместо салона, у него ванная комната, а электробритву он заменил на простой станок. Актер сам себе парикмахер. В горячей воде моет голову – так смягчает себе кожу и поэтому есть меньше ран после бритья. За десять лет привык и бреет волосы за 15 минут.

"В первую очередь я брею уши – это самая мягкая, самая нежная кожа. Сначала идет рука, а потом – бритва, потому что рука должна понятий, где есть участки отросшие, а где уже все побрито и чисто", – рассказывает актер.

Актер Кирилл Гоз
Актер Кирилл Гоз
Фото: facebook/kirill.goz

В фильмах Кирилл играет бандитов и криминальных авторитетов. Рассказывает, что объектив камеры заметит любой волосок. Поэтому бреется начисто. Однако от этого кожа сильно сохнет.

Актер советует обрабатывать кожу каждый раз лосьоном и носить шапку.

Как ухаживать за длинными волосами в домашних условиях

Метр и 15 сантиметров – это длина волос у жительницы Киева Евы Заборской. Она ни разу их не красила и отказалась от косметических средств, заменив их на натуральные.

Специально для новостей "Сегодня" делится секретом от бабушки, у которой тоже были длинные волосы.

У Евы Заборкой длина волос 115 сантиметров
У Евы Заборкой длина волос 115 сантиметров
Фото: скриншот

Необходимо 2 столовые ложки коры дуба бросить в кипяток на 5 минут, а потом еще на 10 минут оставить настаиваться. А еще Ева насобирала бордовые розы, которые сначала нужно сполоснуть от пыли, залить кипятком и дать настоятся. Через 15 минут в миску сцеживаем воду от коры дуба и роз. Пока настой охлаждается, Ева моет голову теплой водой, затем наливает настой.

Женщина не советует сушить волосы феном – он испарит все и не будет никакого эффекта.

"Они восстанавливают выделение сальных желез, содержащие полезные кислоты, витамины, окрашивают волосы, придают мягкость, рост и густоту. Рекомендую блондинкам использовать ромашку, лимон – это то, что категорически нельзя брюнеткам. Зеленый чай с молоком – это и для брюнеток и блондинок", – советует киевлянка.

Массаж для волос и правильная расческа

Повредить и прекратить рост волос может даже расческа. От металлических и пластмассовых волосы электризуются и портятся, поэтому желательно пользоваться деревянными.

Мойте волосы по мере необходимости, а не по рекомендациям
Мойте волосы по мере необходимости, а не по рекомендациям
Фото: freepik.com

"5 минут в день массаж головы проводим массажной расческой, циркуляция восстанавливается кровью, луковички насыщаются кислородом – выпадение приостанавливается, рост волос увеличивается", – поясняет парикмахер Елена Горпенко.

Поэтому зимой, когда волосы под шапкой, лучше беречь их и иметь при себе спрей.

Ранее мы выяснили, как поддерживать красоту и здоровье в домашних условиях: пять масок для роста и густоты волос.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Как прийти в форму после праздников: пять простых правил Как вернуть обоняние после коронавируса: отвечают врачи Лицо женщины полностью покрылось волосами: врачи объяснили причину (фото)
здоровье волосы
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Жена футболиста сборной Украины показала откровенное фото
Жена футболиста сборной Украины показала откровенное фото
Милая девушка Забарного, у которой больше подписчиков, чем у него
Милая девушка Забарного, у которой больше подписчиков, чем у него
Чего не стоит делать при COVID-19: пять главных ошибок
Чего не стоит делать при COVID-19: пять главных ошибок
Красотки, из-за которых Гринвуд и Фоден вылетели из сборной
Красотки, из-за которых Гринвуд и Фоден вылетели из сборной

Популярные статьи

Сегодня, 14:45Food

Блюда на старый Новый год: ТОП-5 рецептов

Сегодня, 09:15Events

Старый Новый год: старинные традиции и приметы

Вчера, 19:33Wellness

Маникюр на карантине: как ухаживать за ногтями дома и сберечь нервы (видео)

Вчера, 18:09Шоу-бизнес

Это произошло: молодая жена Виктора Павлика беременна (фото)

Вчера, 17:03Шоу-бизнес

Музы Алана Бадоева: смотрим лучшие клипы любимчиков украинского клипмейкера

Вчера, 15:09Шоу-бизнес

"Моя мама очень тяжело болеет": дочь Заворотнюк о состоянии актрисы

Вчера, 13:38Техно

Чем заменить WhatsApp – 5 альтернативных мессенджеров

Вчера, 09:55Стиль

5 вещей, которые подарила женщинам Коко Шанель

Вчера, 06:40Психология

Гороскоп на неделю 10-16 января: все знаки зодиака

Вчера, 05:05Психология

Гороскоп на сегодня 10 января: Овны будут полны сил, а Тельцам нужно найти время на отдых

9 январяEvents

Старый Новый год: дата, история, традиции и приметы

9 январяШоу-бизнес

Сестра стриптизерша, кулинарные курсы и отсидевший дядя: все, что нужно знать о герцогине Кембриджской

9 январяFood

Начинаем приводить себя в форму: 5 детокс-супов, которые помогут похудеть

9 январяШоу-бизнес

"Я слишком драматизировал": участник "Холостячки" жалеет, что не ушел с проекта раньше

9 январяПсихология

Гороскоп на сегодня 9 января: Водолеям можно экспериментировать с имиджем, а Рыбам – правильно распределять нагрузку

8 январяFood

Закуски на Старый Новый год 2021: ТОП-7 рецептов

Новости партнеров

Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца
Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца
Очаровательная жена лучшего бомбардира в Серии А. Фото
Очаровательная жена лучшего бомбардира в Серии А. Фото
155-кілограмова модель Тесс Голлідей похизувалася фігурою
155-кілограмова модель Тесс Голлідей похизувалася фігурою
Красотка-каратистка, с которой ты был бы не прочь выйти на татами
Красотка-каратистка, с которой ты был бы не прочь выйти на татами
Изысканный вариант любимого десерта. Секреты приготовления
Изысканный вариант любимого десерта. Секреты приготовления
EL Кравчук поделился, почему в свое время жил с Андреем Данилко
EL Кравчук поделился, почему в свое время жил с Андреем Данилко
Очень смело: Тина Кароль показала свое обнаженное фото
Очень смело: Тина Кароль показала свое обнаженное фото
Евгений Кошевой отрастил волосы и усы и показал, как выглядит
Евгений Кошевой отрастил волосы и усы и показал, как выглядит

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять