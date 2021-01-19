Як виглядає дівчинка з сивим від природи волоссям (фото)

Лікарі діагностували у дитини частковий альбінізм

Дворічна дівчинка на ім'я Майя з бразильського міста Джиджока-де-Джерікуакуара народилася з сивими від природи волоссям. Лікарі діагностували у неї піебалдізм або частковий альбінізм – рідкісну генетичну особливість, пов'язану з браком клітин шкіри, що виробляють пігмент меланін.

Фото: Instagram | Talyta Youssef

У дитини від народження двоколірні волосся: посеред чорного волосся, що покриває більшу частину голови, є сиве пасмо.

Фото: Instagram | Talyta Youssef

До речі, піебалдізм передається спадково, він був у матері, бабусі, тітки та двоюрідних сестер дівчинки.

Фото: Instagram | Talyta Youssef

Мати Майї, 43-річна Талула Юзеф Азіз Вієйра, соромилася свого сивого волосся аж до 20 років.

"Я ховала його під іншими пасмами – боялася, що інші будуть цькувати мене", – пояснює вона в коментарі для видання Daily Mail.

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Фото: Instagram | Talyta Youssef

Жінка хоче, щоб її дитина пишався своїм волоссям. "Сумно, що людям доводиться приховувати свою індивідуальність. Нам не потрібно бути однаковими, щоб бути красивими", – впевнена Талула.

Фото: Instagram | Talyta Youssef

Нагадаємо, раніше ми писали про дівчинку з синдромом неслухняного волосся, яка вперше в житті зробила укладку.

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До того ж, ми розповідали, як рідкісне генетичне захворювання позбавило всю сім'ю почуття болю.

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