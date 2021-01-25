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Как украинка с самыми большими в мире скулами выглядела в молодости (фото)

Сегодня, 15:05

Девушка опубликовала в Instagram архивное фото 12-летней давности

30-летняя украинская блогерша Анастасия Покрищук, которая прославилась на весь мир благодаря своим огромным скулам, опубликовала в Instagram архивное фото 12-летней давности.

"Узнали женщину? Это я в 18 лет. Кто-то еще хочет сказать, что раньше было лучше? Натуральная "красота" прекрасна", – написала киевлянка под фото.

Настя до и после косметических процедур

Фото: Instagram | Just_Queen

Вот так она выглядела 12 лет назад

Фото: Instagram | Just_Queen

Блогерша уверена, что тогда была некрасивой

Фото: Instagram | Just_Queen

Подписчики поддержали девушку, заявив, что теперь она выглядит куда ярче и интереснее. Но нашлись и те, кто ужаснулся переменам.

"Люди, вы серьезно пишете, что сейчас лучше? Вы считаете, что сейчас она – красотка? Вы что?! Не в обиду, но реально же борщ на лице", – отметила одна из пользовательниц Сети. "Красавица, сейчас – чудовище", – написала вторая. "Как по мне, раньше было немного лишних сантиметров. Ваша трансформация – это, конечно, хорошо. Но скулы явно лишние", – прокомментировала третья.

Киевлянка также покрасила волосы в яркий цвет

Фото: Instagram | Just_Queen

И решилась на кардинальную трансформацию

Фото: Instagram | Just_Queen

Покрещук хочет еще увеличить грудь

Фото: Instagram | Just_Queen

К слову, скулы девушка наколола сама себе с помощью филлеров. На косметические процедуры ушло 60 тысяч гривен.

Смотрите более детально о бьюти-процедурах Анастасии Покрещук в сюжете:

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Напомним, 61-летний Рольф Бухгольц из города Дортмунд (Германия) побил два мировых рекорда и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Мужчину из-за необычной внешности называют "самым страшным в мире".

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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