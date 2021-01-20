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Детские снимки звезд 1990-х создал искусственный интеллект: как они могли бы выглядеть

Сегодня, 13:45

Многих из них сегодня узнают далеко не все

Многие из нас уже не помнят знаменитостей, которые прославились в 1980-х и 1990-х годах. Хотя среди них есть и те, кого до сих пор узнают на улицах – они купаются в лучах славы и внимания на протяжении всех этих десятилетий. Но в любом случае мы нашли весьма оригинальный способ освежить вашу память!

Вдохновленный атмосферой прошлых десятилетий художник Хидрели Диао использовал искусственный интеллект в специальных приложениях для мобильных телефонов, чтобы увидеть, как бы выглядели звезды, если бы они были просто никому неизвестными детьми.

1. Майкл Джей Фокс

Фото: Instagram | Hidreley

2. Мадонна

Фото: Instagram | Hidreley

3. Тина Тернер

Фото: Instagram | Hidreley

4. Уитни Хьюстон

Фото: Instagram | Hidreley

5. Мэг Райан

Фото: Instagram | Hidreley

6. Майкл Джексон

Фото: Instagram | Hidreley

7. Деми Мур

Фото: Instagram | Hidreley

8. Дженнифер Грей

Фото: Instagram | Hidreley

9. Кэтлин Тернер

Фото: Instagram | Hidreley

10. Дебби Гибсон

Фото: Instagram | Hidreley

11. Брук Шилдс

Фото: Instagram | Hidreley

12. Дайана Росс

Фото: Instagram | Hidreley

Кстати, часто мы с особым трепетом воспоминаем школьные годы. Говорим, что они лучшие в нашей жизни. Для кого-то, наверное, да, но явно не для всех. Сегодня.Lifestyle собрали самые забавные школьные фотографии, на которых дети всем своим видом демонстрируют протест.

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Кроме этого, 22-летняя австралийская TikTok-блогерша запустила новый челлендж #CatfishChallenge. Девушка призывает подписчиц показать свою внешность без макияжа.

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фото внешность искусственный интеллект
Источники: Сегодня , instagram.com/hidreley
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