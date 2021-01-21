Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Российский дворник рассчитался со всеми долгами благодаря звездной внешности (фото)

Сегодня, 14:13

Всего за несколько дней Юрий Ветлугин стал звездой интернета

Российский фотограф из Уфы Роман Филиппов помог дворнику Юрию Ветлугину рассчитаться с долгами, прославиться в интернете и начать новую жизнь.

"Это Юра, мой сосед. Он работает дворником, несмотря на инвалидность, – пишет Филиппов в Instagram. – Большинство людей его не замечает, для них он просто пыль. Но он не виноват в этом. Не все мы рождаемся в одинаковых условиях с одинаковыми возможностями".

Фото: Instagram | Filippov Photo

После этого Роман начал выкладывать серии фотографий о жизни Юры: "Юра завтракает", "Юра идет на работу", "Юра на работе".

Также фотограф опубликовал пост, в котором объявил о сборе средств для Юрия.

"Он – инвалид третьей группы, которого мошенники уговорили взять кредиты в банках на сумму более 500 тысяч рублей", – отметил Филиппов. Запись он проиллюстрировал фотографиями героя, стилизованными под глянцевую фотосессию для модного журнала GQ.

Фото: Instagram | Filippov Photo

Всего за несколько дней Ветлугин стал звездой интернета. Неравнодушные пользователи Сети всячески поддерживают его в комментариях, а также сравнивают с голливудской звездой Мэттью Макконахи.

Дворник Юра в ярких очках

Фото: Instagram | Filippov Photo

У него очень проникновенный взгляд

Фото: Instagram | Filippov Photo

В костюме он выглядит, как директор крупной компании

Фото: Instagram | Filippov Photo

Хорошая прическа делает чудеса!

Фото: Instagram | Filippov Photo

Хотя он самый обыкновенный парень

Фото: Instagram | Filippov Photo

Кстати, Юрию помогли не только погасить все его долги, но и собрали деньги на ремонт в квартире.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Детские снимки звезд 1990-х создал искусственный интеллект: как они могли бы выглядеть Мужчина сломал ноги в двух местах, чтобы стать выше на пять сантиметров (фото) Девочка с синдромом непослушных волос впервые в жизни сделала укладку (фото) Сменившего пол "живого Кена" не опознали на фото без макияжа
Россия фото мода дворник внешность
Источники: Сегодня , instagram.com/filippov_photo
Реклама

Новости партнеров

На Росії у співачки, яка трагічно померла, народився син
На Росії у співачки, яка трагічно померла, народився син
Рулька — отличное блюдо. Как приготовить максимально вкусной
Рулька — отличное блюдо. Как приготовить максимально вкусной
На пляже в Бразилии. Венсан Кассель показал полуобнаженную жену
На пляже в Бразилии. Венсан Кассель показал полуобнаженную жену
Ани Лорак приехала в Киев и рассорила сеть
Ани Лорак приехала в Киев и рассорила сеть

Популярные статьи

Сегодня, 09:23Фаново

День объятий-2021: самые прикольные поздравления, картинки, открытки и стихи

Сегодня, 05:05Психо

Гороскоп на сегодня 21 января: Козероги смогут горы свернуть, а Водолею нужно избегать новых знакомств

Вчера, 15:03Events

Китайский Новый год-2021: дата, история и традиции праздника

Вчера, 14:24Вкусно

Украинский суперфуд – чай из шиповника: полезные свойства и рецепты

Вчера, 12:06Звездно

Скоро их будет трое: история любви Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой

19 январяЗвездно

"Нужно ставить на место": молодая жена Павлика пожаловалась на невоспитанных соседей

19 январяВкусно

Как приготовить жюльен: 5 простых рецептов

19 январяВкусно

Что полезно для нашей печени, а что еще больше ее нагрузит – советует диетолог

19 январяEvents

Крещение-2021: самые сильные молитвы

19 январяФаново

Крещение Гоcподне-2021: что ни в коем случае нельзя делать 19 января

19 январяФаново

Крещение Гоcподне-2021: прикольные поздравления в прозе и открытки

19 январяПсихо

Гороскоп на 19 января: Овну нужен вечер в обнимку с любимым человеком, а у Тельцов будет день-ракета

19 январяEvents

С Крещением Господним: поздравления, стихи и красочные открытки

18 январяEvents

Поздравления с Крещением: яркие открытки, картинки, стихи и пожелания

18 январяЗвездно

Роскошная Сальма Хайек в сексуальном наряде отпраздновала 17 млн подписчиков в Instagram: фото

18 январяEvents

Как и когда святить воду на Крещение Гоcподне-2021

Новости партнеров

Не жирный и прозрачный. Простой рецепт холодца
Не жирный и прозрачный. Простой рецепт холодца
Как мариновать грибы: простые способы сделать закуску на зиму
Как мариновать грибы: простые способы сделать закуску на зиму
Оля Полякова прокоментувала закон про державну мову
Оля Полякова прокоментувала закон про державну мову
Пугачева "попалась" на фото в домашнем образе
Пугачева "попалась" на фото в домашнем образе
Мейхер впервые обнародовала снимки своих дочерей
Мейхер впервые обнародовала снимки своих дочерей
Новое открытие: пчелы против КОВИД. Вот это поворот!
Новое открытие: пчелы против КОВИД. Вот это поворот!
"Новое" лицо: Наташа Королева поразила фанатов
"Новое" лицо: Наташа Королева поразила фанатов
"На колядках": Дочь Пугачевой и Галкина нарядилась коровой
"На колядках": Дочь Пугачевой и Галкина нарядилась коровой

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять