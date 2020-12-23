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Губы, груди и комки Биша. Киевлянка с самыми большими в мире скулами назвала стоимость процедур красоты

Сегодня, 17:30

Блогер продолжает совершенствовать себя

Блогер Just Queen Анастасия Покрещук объяснила в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина", почему делает операции только за рубежом.

У киевлянки Анастасии Покрещук самые большие в мире скулы. К блогеру специально приезжают иностранные журналисты, чтобы сделать о ней репортаж.

Анастасия Покрещук
Анастасия Покрещук
Фото: пресс-служба

"Мне хотелось себя усовершенствовать. И до сих пор хочется что-то изменить. Поэтому я начала делать операции", – рассказала девушка.

Анастасия Покрещук откровенно призналась, что сразу изменила в себе.

"Первое, что я сделала, – это грудь. У меня ее не было, я выглядела как мальчик. Но я сделаю грудь еще больше, когда будет можно. Должно пройти 4 месяца", – призналась Анастасия.

Блогер объяснила, почему делала пластическую операцию за рубежом.

"Там гораздо дешевле. Если в Украине операция по увеличению груди будет стоить у какого-нибудь классного хирурга 8 тысяч долларов, то за границей – 3 тысячи. Грудь с подбородком обошлась мне в 3300. Удаление комочков Биша – 800. Зубы – 3700", – объяснила блогер в интервью для телеканала "Украина".

Поначалу ей колол препарат в скулы косметолог, а потом Анастасия попробовала делать это сама под его наблюдением. Специалисты предупреждают: ни в коем случае не делать ничего подобного в домашних условиях. Это опасно для здоровья. По словам косметолога, если филлер заблокирует сосуды, то зона, которую они питают, попросту загниет и отпадет. Например, это может случиться при увеличении губ.

"Такую процедуру очень опасно делать в домашних условиях. Потому что губы – это та область, которая имеет большой диаметр кровеносных сосудов", – рассказал косметолог Ярослав Лата.

Смотрите "Зірковий шлях" в 9:30 в эфире телеканала "Украина".

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