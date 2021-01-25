Как две капли воды: 15 родственников с почти идентичной внешностью (фото)
Сложно поверить, что люди могут быть настолько похожими
Иногда родственники так похожи друг на друга, что мы порой задумаемся: "Природе, видимо, уже надоело каждый раз создавать что-то новое и она решила просто использовать всем нам знакомый принцип копипаста".
Интересно, что на платформе Reddit даже появилась отдельная страничке AncestryDNA, где юзеры показывают, насколько сильно они похожи на своих родителей, бабушек и дедушек, сестер и братьев. О таких в народе часто говорят: "как две капли воды".
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