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Як українка з найбільшими у світі вилицями виглядала в молодості (фото)

Сьогодні, 15:05

Дівчина опублікувала в Instagram архівне фото 12-річної давності

30-річна українська блогерка Анастасія Покрищук, яка прославилася на весь світ завдяки своїм величезним вилицям, опублікувала в Instagram архівне фото 12-річної давності.

"Впізнали жінку? Це я у 18 років. Хтось ще хоче сказати, що раніше було краще? Натуральна "краса" прекрасна", – написала киянка під фото.

Настя до і після косметичних процедур

Фото: Instagram | Just_Queen

Ось так вона виглядала 12 років тому

фото: Instagram | Just_Queen

Блогерка впевнена, що тоді була непривабливою

Фото: Instagram | Just_Queen

Підписники підтримали дівчину, заявивши, що тепер вона виглядає набагато яскравішою та цікавішою. Але знайшлися й ті, кого налякали зміни у її зовнішності.

"Люди, ви серйозно пишете, що зараз краще? Ви вважаєте, що зараз вона – красуня? Ви що?! Не ображайтеся, але реально ж борщ на обличчі", – зазначила одна з користувачок Мережі. "Красуня, зараз – чудовисько", – написала друга. "Як на мене, раніше було трохи зайвих сантиметрів. Ваша трансформація – це, звичайно, добре. Але вилиці явно зайві", – прокоментувала третя.

Киянка також пофарбувала волосся у яскравий колір

Фото: Instagram | Just_Queen

І зважилася на кардинальну трансформацію

фото: Instagram | Just_Queen

Покрещук також хоче збільшити груди

Фото: Instagram | Just_Queen

До речі, вилиці дівчина наколола сама собі за допомогою філерів. На косметичні процедури пішло 60 тисяч гривень.

Дивіться детальніше про б'юті-процедури Анастасії Покрещук у сюжеті:

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Нагадаємо, 61-річний Рольф Бухгольц з міста Дортмунд (Німеччина) побив два світових рекорди і потрапив до Книги рекордів Гіннесса. Чоловіка через незвичайну зовнішності називають "найстрашнішим в світі".

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

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Джерело: Сьогодні
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