Як українка з найбільшими у світі вилицями виглядала в молодості (фото)

Дівчина опублікувала в Instagram архівне фото 12-річної давності

30-річна українська блогерка Анастасія Покрищук, яка прославилася на весь світ завдяки своїм величезним вилицям, опублікувала в Instagram архівне фото 12-річної давності.

"Впізнали жінку? Це я у 18 років. Хтось ще хоче сказати, що раніше було краще? Натуральна "краса" прекрасна", – написала киянка під фото.

Настя до і після косметичних процедур

Ось так вона виглядала 12 років тому

Блогерка впевнена, що тоді була непривабливою

Підписники підтримали дівчину, заявивши, що тепер вона виглядає набагато яскравішою та цікавішою. Але знайшлися й ті, кого налякали зміни у її зовнішності.

"Люди, ви серйозно пишете, що зараз краще? Ви вважаєте, що зараз вона – красуня? Ви що?! Не ображайтеся, але реально ж борщ на обличчі", – зазначила одна з користувачок Мережі. "Красуня, зараз – чудовисько", – написала друга. "Як на мене, раніше було трохи зайвих сантиметрів. Ваша трансформація – це, звичайно, добре. Але вилиці явно зайві", – прокоментувала третя.

Киянка також пофарбувала волосся у яскравий колір

І зважилася на кардинальну трансформацію

Покрещук також хоче збільшити груди

До речі, вилиці дівчина наколола сама собі за допомогою філерів. На косметичні процедури пішло 60 тисяч гривень.

Дивіться детальніше про б'юті-процедури Анастасії Покрещук у сюжеті:

Нагадаємо, 61-річний Рольф Бухгольц з міста Дортмунд (Німеччина) побив два світових рекорди і потрапив до Книги рекордів Гіннесса. Чоловіка через незвичайну зовнішності називають "найстрашнішим в світі".

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