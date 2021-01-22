Женщина с самым красивым в мире лицом пожаловалась на травлю (фото)

Титул приносит ей большое количество негатива со стороны хейтеров

19-летняя израильская модель Яэль Шелбия, которую признали женщиной с самым красивым лицом в мире, публично призналась, что титул приносит ей большое количество негатива со стороны хейтеров.

"Меня постоянно поддерживают поклонники, но приходит и куча сообщений не самого приятного содержания. Люди оскорбляют меня из-за внешности, но я стараюсь не обращать на это внимание", – сказала она в интервью таблоиду The Sun.

По словам Яэль Шелбии, по-настоящему красивым может называться только добрый, скромный и позитивный человек. "Когда ты действительно хорош, это видно по глазам, они никогда не лгут", – подчеркнула Шелбия.

К слову, недавно модель возглавила рейтинг 100 наиболее привлекательных людей планеты по версии Independent Critics. Яэль опередила по количеству набранных голосов тайскую исполнительницу Лису Манобан, австралийскую модель Мейку Вуллард и тайваньскую певицу Чжоу Цзыюй.

Напомним, самым красивым мужчиной на планете стал шведский автор и популярный блогер PewDiePie Феликс Чельберг.

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