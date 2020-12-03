Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Украинка похвасталась "самыми большими скулами в мире" (фото)

Сегодня, 15:33

На косметические процедуры девушка потратила 60 тысяч гривен

Киевлянка Анастасия Покрищук может похвастаться "самыми большими искусственными скулами в мире". Девушка наколола их сама себе с помощью филлеров. На косметические процедуры ушло 60 тысяч гривен. О своем перевоплощении звезда Сети рассказывает на странице в Instagram.

Покрищук рада, что благодаря необычным скулам о ней узнал весь мир. Она принимала участие в одном из популярных украинских шоу. Кроме того, у нее часто брали интервью зарубежные СМИ.

Фото: Instagram | Just_Queen
Фото: Instagram | Just_Queen

Раньше Анастасия считала себя "уродиной". Однажды она решила все исправить и начала копить деньги на уколы красоты, а когда средств хватило – увеличила губы и скулы.

Читайте также:
12 фото девушек, которых просто не узнать без косметики

Сейчас Настю устраивает собственная внешность, хотя она хотела бы еще увеличить грудь. Но пластические операции стоят куда дороже, чем уколы, поэтому блогерша пока собирает на это средства.

Фото: Instagram | Just_Queen
Фото: Instagram | Just_Queen
Фото: Instagram | Just_Queen
Фото: Instagram | Just_Queen

Напомним, 61-летний Рольф Бухгольц из города Дортмунд (Германия) побил два мировых рекорда и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Мужчину из-за необычной внешности называют "самым страшным в мире".

Смотрите видео: определены 10 самых красивых женщин в мире

Также мы рассказывали о манекенщице Чали из Лондона, которая мечтала о фигуре, как у американской телезвезды Ким Кардашьян. На косметические процедуры и гардероб британка уже потратила целое состояние – 37 миллионов гривен!

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
12 фото девушек, которых просто не узнать без косметики Как жила девушка с весом 25 килограммов: фото до и после лечения Почему быть высоким не так-то просто. 18 абсурдных ситуаций (фото) Модель потратила 37 миллионов гривен, чтобы быть похожей на Ким Кардашьян (фото)
фото аномалии внешность
Источники: Сегодня , instagram.com/_just__queen_
Реклама

Новости партнеров

Умерла популярная актриса Акимова: ее нашли обнаженной в квартире
Умерла популярная актриса Акимова: ее нашли обнаженной в квартире
Самая красивая женщина мира по версии мужчин: кто она?
Самая красивая женщина мира по версии мужчин: кто она?
Летняя жена Шелестюка - наслаждение для глаз. Это нужно видеть
Летняя жена Шелестюка - наслаждение для глаз. Это нужно видеть
Боярский прошелся по тяжелобольному Светлакову
Боярский прошелся по тяжелобольному Светлакову

Популярные статьи

Сегодня, 14:45Food

Как правильно варить свеклу, чтобы сохранить витамины

Сегодня, 13:04Events

Новый, 2021 год: чей это год по восточному гороскопу

Сегодня, 05:35Психология

Гороскоп на сегодня 3 декабря: Тельца невозможно будет переслушать, а Близнецов все раздражает

Вчера, 19:32Food

Что приготовить из нута: ТОП-5 рецептов вкусных и полезных блюд

Вчера, 15:20Шоу-бизнес

Скандальный российский блогер провел прямой эфир с мертвой девушкой (видео 18+)

Вчера, 12:55Шоу-бизнес

"Не мог вкладывать": Геннадий Попенко назвал причину расставания со Светланой Лободой

1 декабряШоу-бизнес

Жертва фотографа Ктиторчука рассказала об изнасиловании в 17 лет: "Насильно тянул в постель"

1 декабряПсихология

Как правильно разговаривать с грубиянами: четыре эффективные фразы

1 декабряАфиша

Где покататься на коньках в Киеве зимой 2020-2021 – список локаций

1 декабряШоу-бизнес

Михаил Ефремов написал письмо вдове погибшего в ДТП: "Не знаю, как жить, и прошу прощения"

1 декабряEvents

Главный цвет 2021 года: в чем встречать Новый год Быка

1 декабряШоу-бизнес

Оля Цибульская записала скандальное видеообращение к хэйтерам (18+)

1 декабряШоу-бизнес

Пять знаменитостей, чьей жизни коснулся СПИД

1 декабряWellness

Всемирный день борьбы со СПИДом: как передается ВИЧ и как избежать заражения

1 декабряПсихология

Гороскоп на сегодня 1 декабря: Овнов ждет хороший день, а вот Тельцов – очень напряженный

1 декабряEvents

Первый день зимы: красивые картинки, открытки, фото, стихи и поздравления

Новости партнеров

"Он умер от СПИДа!": подробности смерти известного актера
"Он умер от СПИДа!": подробности смерти известного актера
Жена Фернандо — бразильская красотка с умопомрачительными формами
Жена Фернандо — бразильская красотка с умопомрачительными формами
Ось це форми! Українська біатлоністка поділилася пляжним знімком
Ось це форми! Українська біатлоністка поділилася пляжним знімком
Грязные подробности развода Ольги Кабо
Грязные подробности развода Ольги Кабо
Русская Кардашьян без лифа прогулялась по улице: "Перебор"
Русская Кардашьян без лифа прогулялась по улице: "Перебор"
Мисс Украина без нижнего белья прошлась по элитному отелю Киева
Мисс Украина без нижнего белья прошлась по элитному отелю Киева
Умер не от Covid-19? Что заявила блогерша Стужук о смерти мужа
Умер не от Covid-19? Что заявила блогерша Стужук о смерти мужа
"Забеременела от отчима": Мишина спровоцировала откровения в Сети
"Забеременела от отчима": Мишина спровоцировала откровения в Сети

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять