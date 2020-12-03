Украинка похвасталась "самыми большими скулами в мире" (фото)

На косметические процедуры девушка потратила 60 тысяч гривен

Киевлянка Анастасия Покрищук может похвастаться "самыми большими искусственными скулами в мире". Девушка наколола их сама себе с помощью филлеров. На косметические процедуры ушло 60 тысяч гривен. О своем перевоплощении звезда Сети рассказывает на странице в Instagram.

Покрищук рада, что благодаря необычным скулам о ней узнал весь мир. Она принимала участие в одном из популярных украинских шоу. Кроме того, у нее часто брали интервью зарубежные СМИ.

Раньше Анастасия считала себя "уродиной". Однажды она решила все исправить и начала копить деньги на уколы красоты, а когда средств хватило – увеличила губы и скулы.

Сейчас Настю устраивает собственная внешность, хотя она хотела бы еще увеличить грудь. Но пластические операции стоят куда дороже, чем уколы, поэтому блогерша пока собирает на это средства.

Напомним, 61-летний Рольф Бухгольц из города Дортмунд (Германия) побил два мировых рекорда и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Мужчину из-за необычной внешности называют "самым страшным в мире".

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Также мы рассказывали о манекенщице Чали из Лондона, которая мечтала о фигуре, как у американской телезвезды Ким Кардашьян. На косметические процедуры и гардероб британка уже потратила целое состояние – 37 миллионов гривен!

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