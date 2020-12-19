День святого Николая: что ни в коем случае нельзя делать 19 декабря

Узнайте, как нужно провести День святого Николая-2020, а также о главных запретах и обычаях 19 декабря

День святого Николая-2020 отмечают православные христиане в четверг, 19 декабря. В этот праздник принято оказывать любую помощь окружающим, помогать близким, дарить презенты и раздавать милостыню. Особенно ждут дня святого Николая дети – утром 19 декабря они находят под подушкой подарки и сладости.

Главные традиции и запреты в День святого Николая Фото: Unsplash

Сегодня.Lifestyle рассказывают, как нужно провести День святого Николая, а также о главных запретах, обычаях, традициях и приметах 19 декабря.

День святого Николая-2020: как провести праздник

В День Николая верующие традиционно ходят в церковь, чтобы поставить свечку и помолиться. Обычно Чудотворца просят о благословлении на брак, счастливой любви, благополучии в семье, об удаче в торговле, о хорошем урожае и благополучном возвращении моряков. Этот святой также покровительствует незамужним девушкам.

День святого Николая для украинцев начинался тем, что хозяин дома вставал рано утром и обходил все подворье, заходил в хлев к животным и кормил их со словами: "Дай, Боже, добрый день, чтоб вся скотина здорова была, да я з тобою еще и со своей женой". Вся семья ждала его в доме под кожухами и не выходила во двор. Считалось, что если кто-то, кроме хозяина, первым перейдет двор, то семью постигнут несчастья, вплоть до потери кормильца. Также считается, что в День Николая нужно одеться в новую красивую одежду и к празднику убрать в доме, чтобы он выглядел нарядно и красиво.

День Николая: что нельзя делать 19 декабря

Согласно народным обычаям, в этот день нельзя заниматься ремонтом, шить или стирать.

Говорят, что в День святого Николая Угодника нельзя отказывать нищим и нуждающимся, а также тем, кто просит вас о помощи. Если откажете – ваша семья будет страдать от нищеты и лишений.

Нельзя, чтобы в доме в праздник были беспорядок и грязь.

19 декабря запрещено ругаться и сквернословить.

День святого Николая приходится на Рождественский пост. Нельзя есть мясо, яйца, пить молоко. Однако разрешены рыбные блюда и морепродукты.

Многие интересуются, можно ли стричься в День Николая Чудотворца. В народе считают, что делать это в церковные праздники нельзя.

Также существует запрет просить денег в долг, поскольку этим вы можете отнять удачу у своих друзей. Более того, ко дню Николая нужно раздать все свои долги, потому что иначе, по примете, вы лишитесь финансовой удачи на весь следующий год.

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Приметы о погоде в День святого Николая 2019

Пошел снег – зима будет морозной, суровой и холодной.

Целый день идет дождь – к хорошему урожаю озимых.

День выдался морозным – в следующем году будет большой урожай хлеба и овощей.

Сколько снега на Николу, столько весной и травы будет.

Морозный и солнечный день – примета того, что будет неурожай в следующем году.

Какая погода на Николу Зимнего, таким будет день Николы Вешнего (22 мая).

Появился иней – в следующем году удастся собрать богатый урожай.

Смотрите видео о желаниях для Николая от детей:

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