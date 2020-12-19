19 декабря: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 19 декабря в истории

Какой сегодня праздник, 19 декабря?День Святого Николая, Международный день помощи бедным, День адвокатуры Украины. Никола Зимний – в народном календаре. Именины празднуют: Максим и Николай.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 19 декабря 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 19 декабря.

19 декабря: какой сегодня праздник Фото: Unsplash

Международный день помощи бедным ( International Day to Assist the Poor) ежегодно проводится под эгидой ООН с целью искоренение нищеты в обществе.

ежегодно проводится под эгидой ООН с целью искоренение нищеты в обществе. День адвокатуры Украины ежегодно с 2002 года профессиональный праздник адвокатов отмечается 19 декабря, в честь введения в действие в 1992 году закона "Об адвокатуре".

ежегодно с 2002 года профессиональный праздник адвокатов отмечается 19 декабря, в честь введения в действие в 1992 году закона "Об адвокатуре". День вечнозеленых растений – неофициальная экологическая дата проводится 19 декабря, когда во многих городах традиционно устанавливаются и зажигаются новогодние елки. Цель мероприятий – привлечь внимание людей к судьбе хвойных деревьев.

Какой сегодня праздник

19 декабря в православной церкви чтится память святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца – одного из самых почитаемых святых.

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В народе 19 декабря почитался Никола Зимний в честь святого Николая Угодника, которого считали защитником оклеветанных, невинно осужденных, обездоленных и нищих, а также покровителем моряков, купцов и детей. Святому Николаю молились о хорошей погоде, о добром урожае. В праздник Николая крестьяне складывались, варили пиво, ставили всем миром в церкви свечу и правили молебен о ниспослании всех благ.

Приметы на 19 декабря

на святого Николая нужно раздать все долги, иначе в следующем году семья будет бедствовать;

на Николая хозяин вставал пораньше и обходил весь двор, чтобы в грядущем году не было беды;

в День святого Николая нельзя ничего делать для себя, а только для нуждающихся;

если на Николу не позаботиться о бедных или сиротах, то семь лет придется терпеть убытки;

день Николая ведет с собой Никольские морозы;

если на Николу Зимнего холодно, то и весь сезон будет таким же;

если же тепло, то зима будет ясной и без сильных морозов.

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Интересные и важные события в Украине и мире

1863 – англичанин Фредерик Уолтон запатентовал линолеум.

1909 – в Германии основан футбольный клуб "Боруссия".

1915 – Казимир Малевич впервые обнародовал в Петрограде работы, в том числе "Черный квадрат".

1972 – американский космический корабль Аполлон-17 возвращается на Землю, завершая Лунную программу.

1980 – открыты станции Киевского метрополитена "Тараса Шевченко", "Петровка" и "Проспект Корнейчука" (ныне "Оболонь").

1981 – открыты станции Киевского метрополитена "Площадь Льва Толстого" и "Республиканский стадион" (ныне "Олимпийская").

1997 – состоялась премьера фильма "Титаник" режиссера Дж. Кэмерона.

Кто родился 19 декабря

1913 – Николай Амосов, советский и украинский хирург, ученый-медик, писатель.

1915 – Эдит Пиаф, французская певица, шансонье.

1916 – Николай Якушев, русский советский поэт.

1919 – Николай Лукаш, украинский переводчик.

1933 – Галина Волчек, советская и российская актриса театра и кино, режиссер, педагог, художественный руководитель театра "Современник".

1944 – Анастасия Вертинская, советская и российская актриса театра и кино.

1972 – Алисса Милано, американская актриса и певица.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2020 года в Украине.

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