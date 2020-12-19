С Днем святого Николая-2020: красивые картинки и лучшие поздравления
В День святого Николая отправляйте милые открытки, картинки, поздравления и стихи с праздником
19 декабря, наступает долгожданный, радостный и душевный праздник – День святого Николая. С самого раннего утра не забудьте заглянуть под подушку. Там вы наверняка найдете подарок от доброго святого Николая Чудотворца.
А дальше самое время поздравить своих родных, любимых, близких, друзей с этим замечательным сказочным днем, пожелать исполнения самой заветной мечты. А мы подготовили для вас милые, веселые, душевные картинки, стихи и поздравления с Днем святого Николая.
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Красивые поздравления с Днем святого Николая в прозе
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Поздравляю с Днем Николая Чудотворца! Желаю жить в счастье, любви, мире, благополучии и достатке. Пусть тебя окружают добрые и отзывчивые люди. Пусть у тебя не исчезает желание вершить добрые дела. Пусть Святой Николай подарит вдохновение, укрепит веру, поселит в сердце надежду и пошлет в жизнь удачу.
Прикольные поздравления с Днем святого Николая
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С Днем святого Николая
Я душевно поздравляю!
И желаю вам добра,
Солнца, света и тепла!
Навострите свои ушки –
Загляните под подушку.
Чудотворец Николай
Вам оставил невзначай:
Двести граммов леденцов,
Шоколадное яйцо,
И с открыткою конверт –
От меня большой привет!
Короткие поздравления с Днем святого Николая
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Я сегодня поздравляю
С Днем cвятого Николая!
Добродушный старичок
Пусть подарит сундучок,
Ну а в нем полно успеха,
Радости, улыбок, смеха,
А еще добра, удачи
И здоровья всем в придачу!
Оригинальные поздравления с Днем святого Николая в прозе
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Поздравляю с большим христианским и любимым всенародным праздником – Днем святого Николая. Пускай Чудотворец охраняет ваш дом от зла и несчастий, пусть приносит благополучие и радость, пусть покровительствует в дороге и путешествиях. Пускай Николай Чудотворец слышит ваши молитвы и наполняет жизнь чудесами!
Искреннее поздравление с Днем святого Николая любимому
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С Днем святого Николая!
Под подушкой ждет сюрприз,
В этот день я пожелаю,
Чтобы все мечты сбылись!
Счастья, радости, здоровья,
И удачи через край,
Пусть подарит сказку снова
Чудотворец Николай!
Лучшие поздравления с Днем святого Николая Чудотворца в стихах
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С днем Святого Николая
Я сегодня поздравляю!
И хоть детство вдаль умчало,
Вера в сказку не пропала.
Николай приходит в дом,
Под подушки нам тайком
Он подарки раздает
Тем, кто верит и кто ждет.
Просто взрослыми мы стали,
В чудо верить перестали.
А оно незримо рядом –
Его сердцем видеть надо.
Доброта, забота, ласка –
Это чудо, будто в сказке,
От святого Николая –
Вам их искренне желаю!
Добрые поздравления с Николаем зимним своими словами
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Поздравляю с Днем Николая. Желаю, чтобы в этот праздник в твоем сердце поселилась любовь, а душу согрели добрые мысли. Пусть близкие будут рядом, а любимые никогда не покидают. Пусть в семье все будут здоровы, а в доме сияет очаг благополучия. И пусть в твоей жизни происходят чудеса.
Смотрите видео о желаниях для Николая от детей:
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