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С Днем святого Николая-2020: красивые картинки и лучшие поздравления

Сегодня, 00:01

В День святого Николая отправляйте милые открытки, картинки, поздравления и стихи с праздником

19 декабря, наступает долгожданный, радостный и душевный праздник – День святого Николая. С самого раннего утра не забудьте заглянуть под подушку. Там вы наверняка найдете подарок от доброго святого Николая Чудотворца.

Поздравления и картинки с Днем святого Николая
Поздравления и картинки с Днем святого Николая
Фото: Pexels

А дальше самое время поздравить своих родных, любимых, близких, друзей с этим замечательным сказочным днем, пожелать исполнения самой заветной мечты. А мы подготовили для вас милые, веселые, душевные картинки, стихи и поздравления с Днем святого Николая.

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Красивые поздравления с Днем святого Николая в прозе

***

Поздравляю с Днем Николая Чудотворца! Желаю жить в счастье, любви, мире, благополучии и достатке. Пусть тебя окружают добрые и отзывчивые люди. Пусть у тебя не исчезает желание вершить добрые дела. Пусть Святой Николай подарит вдохновение, укрепит веру, поселит в сердце надежду и пошлет в жизнь удачу.

Поздравительные картинки в День Николая
Поздравительные картинки в День Николая
Фото: Pexels

Прикольные поздравления с Днем святого Николая

***

С Днем святого Николая
Я душевно поздравляю!
И желаю вам добра,
Солнца, света и тепла!

Навострите свои ушки –
Загляните под подушку.
Чудотворец Николай
Вам оставил невзначай:

Двести граммов леденцов,
Шоколадное яйцо,
И с открыткою конверт –
От меня большой привет!

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Короткие поздравления с Днем святого Николая

***

Я сегодня поздравляю
С Днем cвятого Николая!
Добродушный старичок
Пусть подарит сундучок,

Ну а в нем полно успеха,
Радости, улыбок, смеха,
А еще добра, удачи
И здоровья всем в придачу!

С Днем святого Николая – картинки и поздравления
С Днем святого Николая – картинки и поздравления
Фото: Pexels

Оригинальные поздравления с Днем святого Николая в прозе

***

Поздравляю с большим христианским и любимым всенародным праздником – Днем святого Николая. Пускай Чудотворец охраняет ваш дом от зла и несчастий, пусть приносит благополучие и радость, пусть покровительствует в дороге и путешествиях. Пускай Николай Чудотворец слышит ваши молитвы и наполняет жизнь чудесами!

Поздравительные картинки в День Николая
Поздравительные картинки в День Николая
Фото: bonnycards

Искреннее поздравление с Днем святого Николая любимому

***

С Днем святого Николая!
Под подушкой ждет сюрприз,
В этот день я пожелаю,
Чтобы все мечты сбылись!

Счастья, радости, здоровья,
И удачи через край,
Пусть подарит сказку снова
Чудотворец Николай!

Лучшие открытки и картинки в День Николая
Лучшие открытки и картинки в День Николая
Фото: Pexels

Лучшие поздравления с Днем святого Николая Чудотворца в стихах

***

С днем Святого Николая
Я сегодня поздравляю!
И хоть детство вдаль умчало,
Вера в сказку не пропала.

Николай приходит в дом,
Под подушки нам тайком
Он подарки раздает
Тем, кто верит и кто ждет.

Просто взрослыми мы стали,
В чудо верить перестали.
А оно незримо рядом –
Его сердцем видеть надо.

Доброта, забота, ласка –
Это чудо, будто в сказке,
От святого Николая –
Вам их искренне желаю!

Поздравления и открытки с Днем Николая Чудотворца
Поздравления и открытки с Днем Николая Чудотворца
Фото: Pexels

Добрые поздравления с Николаем зимним своими словами

***

Поздравляю с Днем Николая. Желаю, чтобы в этот праздник в твоем сердце поселилась любовь, а душу согрели добрые мысли. Пусть близкие будут рядом, а любимые никогда не покидают. Пусть в семье все будут здоровы, а в доме сияет очаг благополучия. И пусть в твоей жизни происходят чудеса.

Смотрите видео о желаниях для Николая от детей:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2020 года в Украине.

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