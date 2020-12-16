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Куда пойти пойти в гости к Святому Николаю: список волшебных локаций в Киеве

Сегодня, 17:15

Рассказываем, где можно провести праздничное 19 декабря в этом году

Совсем скоро наступит день Святого Николая – праздник, который ждут не только дети, но и взрослые. Традиционно, 19 декабря зажгут главную елку страны и несмотря на пандемию, откроется много праздничных локаций.

Сегодня.Lifestyle рассказывают, где в Киеве на день Святого Николая вы сможете окунуться в настоящую сказку всей семьей.

Резиденция Святого Николая на Банковой

Когда: с 19 декабря до конца зимы

Где: ул. Банковая, 11

На площади развернется праздничная новогодняя площадка "Николай принимает друзей". Тут можно будет и покататься на коньках, и проехаться на карусели, и сделать снимки в фотозоне, и даже написать Святому Николаю письмо. Кроме этого, можно прийти со своими коньками или же взять их напрокат – и все бесплатно.

Каток возле Офиса Президента
Каток возле Офиса Президента
Фото: facebook.com/Solomadistrict

Главная резиденция Святого Николая в "Мамаевой Слободе"

Когда: с 6 до 27 декабря

Где: ул. Михаила Донца, 2

В козацком селе "Мамаева Слобода" для гостей создали настоящую сказку. Тут дети смогут отправиться в настоящее сказочное путешествие, узнать о традициях и встретиться с новым эталоном Николая – он носит гетьманскую шапку и выпекает настоящие печатные пряники – "Николайчики".

Фото: Facebook

Резиденция Святого Николая в Большой лаврской колокольне

Когда: с 1 по 25 декабря

Где: ул. Лаврская. 9

На территории Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника расположилась еще одна столичная резиденция Святого Николая. С понедельника по пятницу здесь проходят мастер-классы и интерактивная программа "Тайны волшебного замка". Все желающие могут встретиться со Святым Николаем, к которому в этом году присоединились герои знаменитых сказок из коллекции Государственного музея игрушки.

"Зимова країна" на ВДНХ

Когда: 19-20 декабря

Где: пр-т Академика Глушкова, 1

Ко Дню Святого Николая на ВДНХ тоже готовится кое-что интересное. Праздничная программа включает флешмобы возле елки и сцены, конкурсы и розыгрыши, выступления молодых талантов, а также множество локаций для развлечений всей семьей. От катка до гастрономического тура на фуд-кортах и праздничной ярмарки.

Зимова країна на ВДНХ
Зимова країна на ВДНХ
Фото: vdng.ua

Городок зимних развлечений

Когда: 18 декабря – 28 февраля

Где: дворец "Украина"

На территории Дворца "Украина" развернулся целый мини-городок с развлечениями. Здесь вы найдете каток, самую высокую в столице горку, фуд-зоны, катание на тьюбингах, и, конечно же, резиденцию Святого Николая. Дети смогут встретиться с любимым сказочником и попросить у него подарки к празднику.

Голограмма Святого Николая на Софийской площади

Когда: с 19 декабря по 14 января

Где: Софийская площадь, Киев

Голограмма на Софийской площади будет работать каждые 10 минут, а три дня подряд — еще и в режиме реального времени, когда Святой Николай сможет пообщаться с детьми и взрослыми. Тем временем специальная разметка вокруг голограммы будет напоминать зрителям о соблюдении социальной дистанции во время просмотра поздравлений.

В записи голографических поздравлений принял участие украинский актер Михаил Беспалько, который уже более 60 лет играет новогодних персонажей. Он — старейший и самый опытный Святой Николай в Украине.

Голограмма Святого Николая
Голограмма Святого Николая
Фото: пресс-служба

Ранее мы предложили 25 идей классных подарков для детей на День святого Николая.

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