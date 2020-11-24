Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

День святого Николая: дата, история праздника, традиции и приметы

Сегодня, 13:53

Когда отмечается День святого Николая, и какие интересные традиции связаны с этим праздником

В середине декабря наступает добрый и радостный праздник – День святого Николая Чудотворца, который ежегодно отмечается в Украине 19 декабря. В 2020 году он удачно выпадает на выходной день – субботу.

День святого Николая
День святого Николая
Фото: Depositphotos

Этот праздник с нетерпением ждут все дети и даже взрослые, ведь традиционно святой Николай оставляет под подушкой сладости и подарки. Сегодня.Lifestyle расскажут историю праздника Николая Чудотворца, традиции в День святого Николая, а также приметы этого дня.

День святого Николая: история праздника

Святой Николай – это историческая личность. Годами его жизни считают 270-345 гг. н.э. По преданию, Николай был единственным сыном богатых и благополучных родителей Феофана и Ноны. Длительное время они были бездетны, однако им удалось вымолить сына у Бога, пообещав посвятить свое дитя религии.

Святой Николай Угодник – икона
Святой Николай Угодник – икона
Фото: Depositphotos

Святой Николай рано осиротел и жил, погруженный в мир науки. Имя Николая зафиксировано в списке епископов, участвовавших в первом Вселенском христианском соборе 325 года, который собрал император Константин Великий.

При жизни Николай Угодник совершил множество чудес: спас от смерти трех оклеветанных военачальников, избавил родной город Миры от тяжкого голода, неоднократно вызволял бедствующих на суше и на море.

Читайте также:
Подарки на День святого Николая для детей и взрослых

Приметы на День святого Николая

  • В народе считалось, что день Николая ведет с собой и Никольские морозы: "Хвали зиму после Николина дня", "Подошел бы Никола, а уж зима на санках приедет за ним".
  • В праздник Николая Угодника крестьяне складывались, варили пиво, ставили всем миром в церкви свечу и правили молебен о ниспослании всех благ, чтобы в следующем году был урожай на жито и плоды.

День святого Николая
День святого Николая
Фото: Pexels

  • Также 19 декабря считалось в старину первым днем хлебного торга – "Никольский торг всему указ" или "Цены на хлеб строит Никольский торг".
  • День святого Николая считался последним днем в году, когда необходимо было раздать все долги. Если этого не сделать, то в грядущем году семья будет бедствовать.
  • О том, какая зима будет, говорила и погода в День Святого Николая. Если холодно, то и весь сезон будет также, если же тепло, то зима будет ясной и без сильных морозов. Если же до праздника пошел снег, то зима будет холодной, морозной и суровой.
  • Если хозяин дома первым не обойдет свой двор, то в грядущем году будет беда. Поэтому на Николая мужчины старались встать пораньше и обойти весь двор.

Традиции и суеверия в День святого Николая

depositphotos_174131266_m-2015
День святого Николая
Фото: depositphotos.com

У праздника святого Николая есть свои традиции, обычаи и даже своя легенда, согласно которой, Николай Угодник помог бедному отцу выдать свою дочь замуж. Ведь раньше девушка без приданого не считалась завидной невестой. Поэтому ночью святой Николай подкинул через окно в ее комнату кусок золота, благодаря чему соединил сердца возлюбленных.

Кроме того, считается, что святой Николай приносил в дома обездоленных теплые вещи, игрушки и еду. Причем делал он это всегда под покровом ночи, чтобы его никто не узнал.

Подарки в День святого Николая
Подарки в День святого Николая
Фото: Pexels

А еще он оказывал покровительство похищенным и осиротевшим детям. Приятная традиция дарить детям подарки сохранилась и в наши дни. Согласно обычаям, послушные дети находят под подушкой сладости, а вредные – уголек.

Святого Николая часто изображают в облике седовласого старца, пришедшего с небес с множеством подарков. По традиции, в Украине детишкам сладости кладут под подушку, а в Европе – в носки, которые развешивают у камина.

Что касается взрослых, то они отмечали День святого Николая пышно с накрытыми столами. При этом блюда должны быть постными, ведь идет Рождественский пост. 19 декабря, как правило, варили пиво и веселились. В некоторых регионах праздник отмечали вплоть до трех дней.

Читайте также:
Рождественский пост 2020-2021: когда начинается и заканчивается

Примечательно, что именно с этого дня начинался период сватовства, ведь после Рождества уже можно было играть свадьбы. Для молодых девушек, готовящихся идти под венец, этот праздник был особенным. Они заранее наводили порядок в своих сундуках, готовя одежду, в которой будут встречать сватов.

Существует давнее поверье, что в День святого Николая нельзя ничего делать для себя, а только для нуждающихся. Считается, что если в этот день не позаботиться о бедных или сиротах, то семь лет придется терпеть убытки.

Ранее мы публиковали календарь выходных дни и праздников в декабре 2020 года в Украине.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Выходные дни и праздники в декабре 2020 года в Украине: сколько дней отдыхаем Главный цвет 2021 года: в чем встречать Новый год Быка Выходные на Новый год-2021 в Украине: сколько отдыхаем на праздники
праздники приметы Святой Николай День святого Николая традиции
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Хурма - чем она полезна. Кому нужно ее есть, а кому запрещено
Хурма - чем она полезна. Кому нужно ее есть, а кому запрещено
Этого не нужно стесняться. Что надо знать о женском теле
Этого не нужно стесняться. Что надо знать о женском теле
Украинка с 13-м размером бюста свела с ума видом в белье
Украинка с 13-м размером бюста свела с ума видом в белье
Сын Королевой и Тарзана показал свое тело в смелой фотосессии
Сын Королевой и Тарзана показал свое тело в смелой фотосессии

Популярные статьи

Сегодня, 13:53Fun

День святого Николая: дата, история праздника, традиции и приметы

Сегодня, 11:35Food

Как есть сладкое и не поправляться

Сегодня, 05:07Психология

Гороскоп на сегодня 24 ноября: Овен может закатить вечериночку, а Тельцам нужно расслабиться

Вчера, 18:30Events

День Вооруженных сил Украины: дата, история и значение праздника

Вчера, 16:34Шоу-бизнес

Под песню Queen и аплодисменты: во Львове попрощались с Виктюком. Эксклюзив (видео)

Вчера, 14:40Шоу-бизнес

Мэрия Москвы подала в суд на Наташу Королеву: как певица обманула город

Вчера, 12:04Шоу-бизнес

Майли Сайрус – 28! Необычные образы скандальной звезды

Вчера, 05:14Психология

Гороскоп на сегодня 23 ноября: Ракам нужно поучиться, а у Львов будет игривое настроение

Вчера, 00:06Шоу-бизнес

Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" в тринадцатом эфире

22 ноябряАфиша

Скарлетт Йоханссон – 36! Лучшие роли секс-символа Голливуда

22 ноябряТехно

"Черная пятница – 2020": где искать самые выгодные скидки офлайн и в Сети

22 ноябряШоу-бизнес

"Я люблю!": 73-летний Бари Алибасов и его молодая любовница ждут ребенка

22 ноябряПсихология

Гороскоп на неделю 22-28 ноября: все знаки зодиака

22 ноябряПсихология

Гороскоп на сегодня 22 ноября: Водолею нужно выйти из зоны комфорта, а Рыбам – не давить ни на кого своим авторитетом

21 ноябряШоу-бизнес

Кристина Горняк попала в ДТП на своем Range Rover. Ее хотели "развести" на деньги (видео)

21 ноябряFood

Исчерпывающий путеводитель по молоку: какое пить, а о каком лучше забыть

Новости партнеров

Как сделать винегрет еще вкуснее: три совет от Андрея Величка
Как сделать винегрет еще вкуснее: три совет от Андрея Величка
Летняя жена Шелестюка - наслаждение для глаз. Это нужно видеть
Летняя жена Шелестюка - наслаждение для глаз. Это нужно видеть
Мужики, держитесь! Янита Янчева "взорвала" Сеть пикантным снимком
Мужики, держитесь! Янита Янчева "взорвала" Сеть пикантным снимком
На отдыхе она, а кайфуем мы. Ослепительные фото жены Реброва
На отдыхе она, а кайфуем мы. Ослепительные фото жены Реброва
Соблазнительная и яркая супруга Зубкова. Как ему повезло!
Соблазнительная и яркая супруга Зубкова. Как ему повезло!
Украинский шоумен Лирник потерял восьмилетнюю дочь
Украинский шоумен Лирник потерял восьмилетнюю дочь
Чемпионка мира из Италии порадовала фанатов эффектными снимками
Чемпионка мира из Италии порадовала фанатов эффектными снимками
Как выглядит и чем занимается сын Олега Винника и Таюне
Как выглядит и чем занимается сын Олега Винника и Таюне

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять