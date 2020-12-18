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Почему на День святого Николая подарки кладут под подушку и в носки

Сегодня, 15:49

Узнайте, откуда взялась интересная и немного странная традиция прятать сладости под подушкой

Уже нынешней ночью, 19 декабря, на землю тихо спустится добрый предновогодний праздник – День святого Николая. Пожалуй, больше всего его ждут дети, особенно послушные, ведь святой Николай Угодник обязательно наградит их подарками.

День святого Николая: добрые традиции
День святого Николая: добрые традиции
Фото: Depositphotos

Какие интересные традиции соблюдаются в этот праздник и что обязательно нужно успеть сделать до рассвета, вам расскажут Сегодня.Lifestyle.

День святого Николая: немного истории

Святой Николай недаром стал прототипом доброго Санты или Деда Мороза. На самом деле это не сказочная, а вполне реальная личность. Он жил примерно в 270-345 гг. в Ликии. Николай был истинным христианином и за свою жизнь прославился своими добрыми делами и многочисленными чудесами, за что его и называли Чудотворцем.

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Он спас от верной смерти трех оклеветанных военачальников, избавил родной город Миры от тяжкого голода, неоднократно вызволял бедствующих на суше и на море.

Известна легенда, по которой Николай Угодник помог бедному отцу выдать свих дочерей замуж. Ведь раньше девушки без приданого не считалась завидными невестами. По ночам святой Николай трижды подбрасывал через окно в их комнаты мешок с золотом, благодаря чему девушки смогли обрести счастье в замужестве.

Подарки на День святого Николая
Подарки на День святого Николая
Фото: Pinterest

Также святой Николай приносил в дома обездоленных теплые вещи, игрушки и еду. Причем он был очень скромным, не желал огласки и выполнял добродетели всегда тайно, под покровом ночи, чтобы его никто не узнал. Однажды горожане увидели, как Николай кладет подарки, и тогда они поняли, кто это делал и спасал многих бедняков.

Традиции Дня святого Николая Чудотворца

После смерти Николая канонизировали как святого, а в память о его добрых деяниях люди и сами стали подкладывать ночью под подушки близким и детям сладости или подарки с пожеланиями доброй ночи и сладких снов. Ведь добро должно быть скромным и твориться незаметно.

Дети ждут подарки от Николая Чудотворца
Дети ждут подарки от Николая Чудотворца
Фото: Pinterest

Детям принято рассказывать, что святой Николай в течение всего года записывает в свою волшебную книгу хорошие и плохие поступки детей. А когда наступает ночь с 18-го на 19 декабря, он приходит в дом к каждому ребенку и награждает их, кто что заслужил: послушным подкладывает под подушку сладости, а непослушным – розги.

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Также есть версия, что подброшенный в окно мешочек с деньгами попал в носок, который сушился у огня. Потому в западных странах популярна традиция класть подарки на святого Николая в заранее подготовленные носки у камина.

Традиции на День святого Николая
Традиции на День святого Николая
Фото: Pinterest

Что касается взрослых, то они праздновали День святого Николая застольем, хотя и с постными блюдами, потому что в это время продолжался Рождественский пост.

Существует давняя примета, что в День святого Николая нельзя ничего делать для себя, а только для нуждающихся. Считается, что если в этот день не позаботиться о бедных или сиротах, то семь лет придется терпеть убытки.

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