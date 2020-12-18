Разрисовываем праздничные пряники на День святого Николая – секреты от мастерицы

Перед украшением пряники должны хорошо остыть, а красители для глазури выбирайте качественные

Канун святого Николая, самого почитаемого у нас святого. Но больше всего его любят дети, ведь на днях они найдут подарки под своими подушками. Традиционно – в Украине это николайчики – душистые фигурки-пряники. Однако у этой, на первый взгляд, легкой выпечки есть свои тайны. Мастерица Виктория Загородная охотно ими поделилась с корреспондентом "Сегодня" Татьяной Лазарчук.

Сюжет Татьяны Лазарчук и Василия Величко Видео: Сегодня

Итак, основными ингредиентами для праздничных пряников являются:

яйца

мука

разрыхлитель

сахар

сливочное масло

цедра апельсина

специи и мед

У способа приготовления тоже есть свои тонкости:

Сначала нагревается мед, масло, добавляется апельсиновая цедра и специи. Затем в смесь добавляются взбитые яйца с сахаром. И наконец – необходимо всыпать муку с разрыхлителем. Замешать тесто и выпекать пряники.

Фото: Іnstagram.com/kris_sokol

Особенность николайчиков – ни с чем несравнимый аромат. И, конечно, узоры, которыми украшается выпечка.

Виктория Загородная советует: пряники после выпекания должны остыть.

Лучше всего – подождать ночь. Тогда уже можно украшать глазурью. Самый популярный орнамент для николайчиков – снеговики, новогодняя елка, сам святой Николай.

Еще один секрет от мастерицы – на красителях для глазури экономить не стоит

Они должны быть качественными, детали узоров нужно наносить постепенно и тщательно сушить, чтобы цвета не смешались.

По желанию из николайчиков можно смастерить домик. Каким он будет и как его разрисовать – здесь дайте волю фантазии. К тому же праздничной выпечкой и ее оформлением можно заниматься всей семьей. Да и себестоимость домашних николайчиков вдвое ниже цены в магазинах. И самое главное – мы точно знаем, из каких продуктов выпекались наши пряники.

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