Разрисовываем праздничные пряники на День святого Николая – секреты от мастерицы
Перед украшением пряники должны хорошо остыть, а красители для глазури выбирайте качественные
Канун святого Николая, самого почитаемого у нас святого. Но больше всего его любят дети, ведь на днях они найдут подарки под своими подушками. Традиционно – в Украине это николайчики – душистые фигурки-пряники. Однако у этой, на первый взгляд, легкой выпечки есть свои тайны. Мастерица Виктория Загородная охотно ими поделилась с корреспондентом "Сегодня" Татьяной Лазарчук.
Итак, основными ингредиентами для праздничных пряников являются:
- яйца
- мука
- разрыхлитель
- сахар
- сливочное масло
- цедра апельсина
- специи и мед
У способа приготовления тоже есть свои тонкости:
- Сначала нагревается мед, масло, добавляется апельсиновая цедра и специи.
- Затем в смесь добавляются взбитые яйца с сахаром.
- И наконец – необходимо всыпать муку с разрыхлителем.
- Замешать тесто и выпекать пряники.
Особенность николайчиков – ни с чем несравнимый аромат. И, конечно, узоры, которыми украшается выпечка.
Лучше всего – подождать ночь. Тогда уже можно украшать глазурью. Самый популярный орнамент для николайчиков – снеговики, новогодняя елка, сам святой Николай.
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Они должны быть качественными, детали узоров нужно наносить постепенно и тщательно сушить, чтобы цвета не смешались.
По желанию из николайчиков можно смастерить домик. Каким он будет и как его разрисовать – здесь дайте волю фантазии. К тому же праздничной выпечкой и ее оформлением можно заниматься всей семьей. Да и себестоимость домашних николайчиков вдвое ниже цены в магазинах. И самое главное – мы точно знаем, из каких продуктов выпекались наши пряники.
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