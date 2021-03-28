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8-летняя украинка, у которой роман с 13-летним блогером, удалила страницу в Instagram

Сегодня, 12:17

Девочка и ее мама подверглись критике в соцсетях

8-летняя украинская модель из Киева Милана М., которая недавно заявила об отношениях с 13-летним блогером Пашей, удалила страницу в Instagram. Это произошло после того, как на девочку и ее маму обрушилась критика в соцсетях – многие считают, что детей использовали для заработка.

Милана и Паша активно освещали свои отношения в социальной сети: снимали вместе видео, показывали, как вместе спят и целуются.

Ранее ситуацию с блогерами прокомментировал уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба.

"Один из аккаунтов блогеров создан в Москве. Возможно, за этим стоит серьезный бизнес, который зарабатывает деньги, используя малолетних детей. Неизвестно, чем все это вообще закончится, если мы четко не дадим понять, что для детей подобный контент недопустим", – заявил Кулеба.

Скриншот: Instagram

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Сейчас страница Миланы в Instagram выглядит вот так.

Скриншот: instagram.com/milamaxanets

Накануне девочка в сторис жаловалась на то, что социальные службы отнимают у нее "любимых людей", и написала, что не может видеться со своим 13-летним "парнем" Пашей.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 301 УК Украины (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов).

Недавно мы писали, что 8-летняя украинка объяснила свои отношения с 13-летним блогером.

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