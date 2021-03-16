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В романе восьмилетней украинки и 13-летнего блогера найден московский след

Сегодня, 09:37

Скандал прокомментировал Николай Кулеба, уполномоченный по правам ребенка

Скандальную историю отношений восьмилетней украинки Миланы и ее возлюбленного, 13-летнего блогера Паши, прокомментировал уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба. Политик официально обратился в МВД и киберполицию, чтобы разобраться в запутанной ситуации.

"Один из аккаунтов блогеров создан в Москве. Возможно, за этим стоит серьезный бизнес, который зарабатывает деньги, используя малолетних детей. Неизвестно, чем все это вообще закончится, если мы четко не дадим понять, что для детей подобный контент недопустим", – заявил Кулеба.

Сюжет Елены Катренко
Видео: Сегодня

На произошедшее также отреагировала адвокат Тамара Бугаец. По словам эксперта, закон не запрещает детям вступать в сексуальные отношения. Ранее была соответствующая статья, предусматривающая уголовную ответственность за половое сношение с лицом, не достигшим половой зрелости, но были внесены изменения в связи с ратификацией Лансаротской конвенции.

Напомним, на днях восьмилетняя украинская модель из Киева Милана М. заявила об отношениях с 13-летним блогером Пашей. На своей странице в Instagram девочка опубликовала снимок, на котором позирует в объятиях возлюбленного. Дети также снимают совместные видео, ходят в кино и целуются.

Мать Миланы утверждает, что детей никто не заставлял изображать отношения и "у них действительно любовь".

Ранее маленькая украинка Вероника Дзюбинская публично отказалась от школы и неожиданно прославилась в интернете. Кроме этого, блогер-ребенок в эксклюзивном блиц-интервью рассказала "Сегодня" подробности, как забавные видео о животных помогли ей собрать уже более 25 тыс. подписчиков.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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