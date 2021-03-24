Эпатажную Инстасамку вывели на чистую воду — она призналась, что сама вылила на себя зеленку

Блогер рассказала, какие еще скандалы были фейковыми

Российский блогер Дарья Зотеева, она же Инстасамка, часто попадает в скандалы. То ей лицо зеленкой обольют, то разобьет стекло таксисту, то откажется визажистам платить за работу. Многие в Сети предполагают, что все эти ситуации блогер сама и провоцирует. В YouTube-шоу "Вопрос ребром" Инстасамка прошла проверку на детекторе лжи и призналась, какие истории действительно были фейковыми.

Оказалось, что блогер инициировала ограбление своей квартиры, сама слила свое интимное видео в Сеть и облила себя зеленкой. А что касается публичного унижения визажистов , когда она сожгла их гонорар – это было правдой.

Инстасамка Фото: instagram.com/instasamka

Скандал с визажистками Инстасамка прокомментировала. Она считает, что они ее сильно подвели.

"Опоздали на полтора часа. Я перенесла свои съёмки на следующий день. Это произошло уже в шестой раз. И, наверное, моя ошибка только в том, что я со второго раза им не сказала: "Девочки, до свидания". Если бы ко мне пришли по бартеру визажистки красить меня за отметку в "Истории", я бы не смогла ничего сделать, потому что у меня нет гарантий. Тут мои деньги – это моя гарантия. И когда я плачу людям деньги, я считаю, что всё должно работать как швейцарские часы", – сказала блогер.

В Сети можно поискать скандалы с Инстасамкой, а можно посмотреть новый выпуск дерзкого социального YouTube-шоу "Дед Панч и молодежь". В этот раз колоритный пенсионер-влогер поговорил с молодыми людьми о том, готовы ли современные украинцы воевать за Родину.

Ранее мы рассказывали о скандале с создателями российской "Маски".

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