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"Первая цель – похайпить": восьмилетняя украинка объяснила свои отношения с 13-летним блогером

Сегодня, 12:06

Блогерша впервые отреагировала на скандал

Восьмилетняя украинка Милана, которая шокировала Сеть заявлением о начале романтических отношений с 13-летним блогером Пашей, впервые отреагировала на скандал. Она прокомментировала публикацию одного из российских изданий.

"Мы познакомились с Пашей семь месяцев назад. Первой нашей целью было похайпить и поднять актив, но прошло семь месяцев, и мы друг к другу привязались", – написала Милана в своем Instagram.

Фото: Instagram

Напомним, ранее скандал прокомментировал уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба.

"Один из аккаунтов блогеров создан в Москве. Возможно, за этим стоит серьезный бизнес, который зарабатывает деньги, используя малолетних детей. Неизвестно, чем все это вообще закончится, если мы четко не дадим понять, что для детей подобный контент недопустим", – заявил Кулеба.

Фото: Instagram

К слову, восьмилетняя украинская модель из Киева Милана М. заявила об отношениях с 13-летним блогером Пашей в Instagram. На своей странице девочка опубликовала снимок, на котором позирует в объятиях возлюбленного. Дети также снимают совместные видео, ходят в кино и целуются.

На произошедшее также отреагировала адвокат Тамара Бугаец. По словам юриста, закон не запрещает детям вступать в сексуальные отношения.

Сюжет Елены Катренко
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Источник: Сегодня
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