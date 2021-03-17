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Казахский бодибилдер женился на секс-кукле (фото)

Сегодня, 09:37

Спортсмен заявил о желании стать многоженцем

Казахский бодибилдер Юрий Толочко развелся со своей бывшей секс-куклой Марго и показал новую "девушку" по имени Лола. Мужчина считает ее своей новой женой. Об этом он рассказал на видео в своем Instagram-аккаунте.

"Разрешите познакомить вас с моей новой женой – ее зовут Лола. У нее женская голова, тело курицы и глубокий пупок, который может быть использован для сексуальных развлечений", – рассказал Юрий на камеру.

Фото: Instagram

Бодибилдер также выложил фотографии еще одной секс-игрушки. Спортсмен напомнил подписчикам о желании стать многоженцем и предложил придумать для очередной игрушки имя.

"Я решил завести гарем (до этого я уже затрагивал эту тему). Наша семья может стать большой. И это замечательно", – подчеркнул Толочко. В заключении он отметил, что расстался с секс-куклой Марго и пока не готов обсуждать причины произошедшего.

Фото: Instagram

Напомним, пакистанский богатырь Арбаб Хизер Хайат из Мардана, который прославился у себя на родине благодаря соревнованиям по пауэрлифтингу, признался, что активно ищет спутницу жизни. Однако к кандидатуре возлюбленной у 440-килограммового мужчины есть ряд требований.

Кроме этого, мы писали о 24-летнем тяжелоатлете Саджаде Гариби, которого в Сети называют "иранским Халком".

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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