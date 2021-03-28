Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

8-річна українка, у якої "роман" з 13-річним блогером, видалила сторінку в Instagram

Сьогодні, 12:17

Дівчинка та її мама зазнали критики в соціальних мережах

8-річна українська модель з Києва Мілана М., яка нещодавно заявила про стосунки з 13-річним блогером Пашею, видалила сторінку в Instagram. Це сталося після того, як на дівчинку та її маму обрушилася критика в соцмережах – багато хто вважає, що дітей використовували для заробітку.

Мілана і Паша активно висвітлювали свої стосунки в соціальній мережі: знімали разом відео, показували, як удвох сплять і цілуються.

Раніше ситуацію з блогерами прокоментував уповноважений з прав дитини Микола Кулеба.

"Один з акаунтів блогерів створений в Москві. Можливо, за цим стоїть серйозний бізнес, який заробляє гроші, використовуючи малолітніх дітей. Невідомо, чим все це взагалі закінчиться, якщо ми чітко не дамо зрозуміти, що для дітей такий контент неприпустимий", – заявив Кулеба.

Скріншот: Instagram

Читайте також:
Казахський бодібілдер одружився з секс-лялькою (фото)

Зараз сторінка Мілани в Instagram виглядає ось так.

Скріншот: instagram.com/milamaxanets

Напередодні дівчинка в сторіс скаржилася на те, що соціальні служби забирають у неї "коханих людей", і написала, що не може бачитися зі своїм 13-річним "хлопцем" Пашею.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 301 КК України (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів).

Нещодавно ми писали, що 8-річна українка пояснила свої стосунки з 13-річним блогером.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Мадонна вкрала фото незнайомки і "прифотошопила" своє обличчя. Обман розкрився У романі восьмирічної українки і 13-річного блогера знайдений московський слід Епатажну Інстасамку вивели на чисту воду - вона зізналася, що сама вилила на себе зеленку
скандал блогер
Реклама

Новини партнерів

Как приготовить полезную запеканку с цветной капустой и курицей
Как приготовить полезную запеканку с цветной капустой и курицей
Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Рецепт торта-пирога Вулкан от Лизы Глинской
Рецепт торта-пирога Вулкан от Лизы Глинской
Алентову не узнать: в погоне за молодостью актриса потеряла лицо
Алентову не узнать: в погоне за молодостью актриса потеряла лицо

Популярні статті

Сьогодні, 05:05Events

28 березня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Вчора, 19:10Events

Песах-2021: яскраві листівки і картинки з єврейською Пасхою

Вчора, 14:40Зірково

LOBODA подає до суду на пластичного хірурга: що говорить лікар (відео)

Вчора, 13:48Фаново

Песах-2021: що в жодному разі не можна робити у свято

Вчора, 05:44Психо

Гороскоп на сьогодні 27 березня: Овен буде бодрячком, а на Тельців чекають знайомства і спілкування

Вчора, 05:05Events

27 березня: який сьогодні день, прикмети і що не можна робити

26 березняЗірково

"Холостяк-11": хто залишив проєкт в четвертому випуску

26 березняЗірково

Учасницю "Холостяка" і переможницю конкурсу краси звинуватили в ескорті. Вона подала до суду

26 березняЗірково

Надін з "Холостяка" розповіла про стосунки з ексучасником "Холостячки" Євгеном Ковтуненком

26 березняФаново

Що означає єврейська Пасха Песах: історія свята

26 березняЗірково

Сергій Жигунов таємно одружився з копією Анастасії Заворотнюк

26 березняСмачно

Песах-2021: як приготувати справжню мацу

26 березняПсихо

Гороскоп на сьогодні 26 березня для всіх знаків зодіаку: Близнюки – це ваш день

26 березняEvents

26 березня: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

25 березняЗірково

Скандальна Софія Стужук зробила пластику грудей: фото

25 березняСмачно

Пісна випічка: рецепт булочок з корицею і родзинками

Новини партнерів

Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Эктор показал, как отдыхает в Хургаде в компании Никитюк
Эктор показал, как отдыхает в Хургаде в компании Никитюк
Наділи наручники: що відомо про арешт Лариси Доліної
Наділи наручники: що відомо про арешт Лариси Доліної
Будет штормить. Магнитные бури в марте 2021 — прогноз
Будет штормить. Магнитные бури в марте 2021 — прогноз
Коронавирус: проблему решает ходьба
Коронавирус: проблему решает ходьба
6 знаков Зодиака, для которых 2021 год будет самым счастливым
6 знаков Зодиака, для которых 2021 год будет самым счастливым
Бывшая девушка Олега Винника появится на шоу Голос Країни
Бывшая девушка Олега Винника появится на шоу Голос Країни

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти