8-річна українка, у якої "роман" з 13-річним блогером, видалила сторінку в Instagram

Дівчинка та її мама зазнали критики в соціальних мережах

8-річна українська модель з Києва Мілана М., яка нещодавно заявила про стосунки з 13-річним блогером Пашею, видалила сторінку в Instagram. Це сталося після того, як на дівчинку та її маму обрушилася критика в соцмережах – багато хто вважає, що дітей використовували для заробітку.

Мілана і Паша активно висвітлювали свої стосунки в соціальній мережі: знімали разом відео, показували, як удвох сплять і цілуються.

Раніше ситуацію з блогерами прокоментував уповноважений з прав дитини Микола Кулеба.

"Один з акаунтів блогерів створений в Москві. Можливо, за цим стоїть серйозний бізнес, який заробляє гроші, використовуючи малолітніх дітей. Невідомо, чим все це взагалі закінчиться, якщо ми чітко не дамо зрозуміти, що для дітей такий контент неприпустимий", – заявив Кулеба.

Скріншот: Instagram

Зараз сторінка Мілани в Instagram виглядає ось так.

Скріншот: instagram.com/milamaxanets

Напередодні дівчинка в сторіс скаржилася на те, що соціальні служби забирають у неї "коханих людей", і написала, що не може бачитися зі своїм 13-річним "хлопцем" Пашею.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 301 КК України (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів).

Нещодавно ми писали, що 8-річна українка пояснила свої стосунки з 13-річним блогером.

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