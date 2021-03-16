Восьмилетняя украинка и 13-летний блогер имеют право вступать в интимные отношения – адвокат

Сексуальные отношения между детьми не криминализированы, утверждает эксперт

Адвокат Тамара Бугаец прокомментировала скандал, вспыхнувший после неожиданного признания восьмилетней украинской модели из Киева Миланы, которая заявила об отношениях с 13-летним блогером Пашей.

По словам эксперта, закон не запрещает детям вступать в сексуальные отношения.

"Сексуальные отношения между детьми, которые имеют добровольный характер, не криминализированы, – утверждает адвокат Тамара Бугаец в эфире Громадського радіо. – Ранее была соответствующая статья, предусматривающая уголовную ответственность за половое сношение с лицом, не достигшим половой зрелости, но были внесены изменения в связи с ратификацией Лансаротской конвенции. Этот 13-летний парень ответственности нести не будет".

Однако эта история может иметь негативные последствия в психологическом плане.

"Ее поведение (Миланы. – Ред.) не соответствует возрастным особенностям развития. Получается так, что у нее почти отсутствует детство. Она сразу попадает в другую реальность, которая не коррелируется с тем, что происходит у нее в душе", – заявила психолог Екатерина Гольцберг.

Напомним, ранее маленькая украинка Вероника Дзюбинская публично отказалась от школы и неожиданно прославилась в интернете.

Кроме этого, блогер-ребенок в эксклюзивном блиц-интервью рассказала "Сегодня" подробности, как забавные видео про животных помогли ей собрать уже более 25 тыс. подписчиков.

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