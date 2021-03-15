Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Спим вместе": 8-летняя украинка заявила об отношениях с 13-летним блогером (фото)

Сегодня, 12:51

Девочка опубликовала снимок, на котором позирует в объятиях возлюбленного

8-летняя украинская модель из Киева Милана Маханец заявила об отношениях с 13-летним блогером Пашей Паем. На своей странице в Instagram девочка опубликовала снимок, на котором позирует в объятиях возлюбленного. Дети также снимают совместные видео, ходят в кино и целуются.

"Мы начали встречаться с Пашей. Да, это правда", – заявила она.

Фото: instagram.com/milamaxanets

Мать Миланы, Дарья Маханец, утверждает, что детей никто не заставлял изображать отношения и "у них действительно любовь".

Отметим, что маленькая модель часто позирует на фото в откровенных взрослых нарядах. А ее мама специально сняла на 14 февраля квартиру, чтобы сделать там фотосессию для парочки.

На вопрос: "Вы с Пашой спите вместе?" девочка ответила: "Да".

Фото: instagram.com/milamaxanets

"Она (мать девочки – Ред.) сексуализирует собственного ребенка за деньги. Потому что Дарья не думает, что помимо визжащих детей в комментариях и просмотрах, львиную долю составляют педофилы, – пишет Герда Вебер. – Проблема детей-моделей всегда была раковой опухолью в индустрии кования знаменитостей. Помните, чем заканчивали эти девочки? Передозом в 14 лет, тяжелыми психологическими состояниями".

Под постом Вебер в Facebook началось активное обсуждение этой проблемы. Некоторые комментаторы призвали лишить маму 8-летней Миланы родительских прав.

"Отношения в 8 лет? Мать точно ненормальная какая-то", "Ужас. Можно написать детскому омбудсмену", "Таких родителей нужно лишь родительский прав!", "Капец", "Просто нет слов", "Что это за поцелуи? Мамаша куда ты смотришь?", "Полный абзац", – пишут в комментариях пользователи Сети.

Фото: instagram.com/milamaxanets
Фото: instagram.com/milamaxanets

Кто такая Милана Маханец?

Милана – известный блогер и модель. Она снимается для брендов детской одежды, также ее фото публикуют в глянцевых журналах. У девочки 480 тысяч подписчиков в Instagram и 6 миллионов – в Like. У ее возлюбленного, Паши, 30 тысяч подписчиков в Instagram и 500 тысяч – в Like.

Фото: instagram.com/milamaxanets

Напомним, ранее маленькая украинка Вероника Дзюбинская публично отказалась от школы и неожиданно прославилась в интернете.

Кроме этого, блогер-ребенок в эксклюзивном блиц-интервью рассказала "Сегодня" подробности, как забавные видео про животных помогли ей собрать уже более 25 тыс. подписчиков.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Google предупредил о новом налоге. Платить будут YouTube-блогеры со всего мира Священник стал звездой YouTube. Он показал путь к Богу онлайн Дед стал ютуб-блогером: "Реагирую на все – вакцинацию, пьянство, пенсии. И советуюсь с молодежью" "Да вср*лаcь мне ваша мова": еще одна украинская тиктокерша попала в языковой скандал
скандал отношения блогеры
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Горячо: жена Бойко поделилась откровенным фото в купальнике
Горячо: жена Бойко поделилась откровенным фото в купальнике
От любви до ненависти и обратно. Как приготовить идеальное оливье
От любви до ненависти и обратно. Как приготовить идеальное оливье
Фролова родила первенца и рассекретила отца ребенка
Фролова родила первенца и рассекретила отца ребенка
В авто Кошевого поставили камеру: увиденное ошеломило даже его
В авто Кошевого поставили камеру: увиденное ошеломило даже его

Популярные статьи

Сегодня, 05:57Психо

Гороскоп на сегодня 15 марта: Овна ждет нелегкий понедельник, а Тельцам нужно успокоиться

Вчера, 17:04Вкусно

Как правильно хранить лук в домашних условиях: главные правила

Вчера, 09:20Звездно

Полякова проспорила Данилко и разделась в прямом эфире

Вчера, 07:20Events

Прощеное воскресенье: милые открытки, картинки и стихи

Вчера, 06:40Психо

Гороскоп на неделю 14-20 марта: все знаки зодиака

Вчера, 05:35Events

С Прощеным воскресеньем: тематические открытки, стихи и проза в день прощения

13 мартаЗвездно

В новом выпуске шоу "Маска" рассекретили Мольфара (фото)

13 мартаФаново

Прощеное воскресенье-2021: что ни в коем случае нельзя делать 14 марта

13 мартаЗвездно

С Пугачевой, Киркоровым и Собчак: Настя Ивлеева роскошно отпраздновала 30-летие

13 мартаПсихо

Прощеное воскресенье-2021: как попросить прощения

13 мартаЗвездно

Тоню Матвиенко заметили в объятиях мужчины, и это не Мирзоян

12 мартаМодно

Как стирать пуховик в домашних условиях и можно ли это делать в стиральной машине

12 мартаПсихо

Как влияет на знаки зодиака новолуние 13 марта

12 мартаNo Stress

5 трендовых заведений для отдыха в Одессе: выбор редакции

12 мартаEvents

Прощеное воскресенье-2021: традиции дня

12 мартаПсихо

Карта желаний на новолуние: как правильно сделать

Новости партнеров

Почему распался брак звезды "Кухни" с известным актером
Почему распался брак звезды "Кухни" с известным актером
Известный российский певец госпитализирован в тяжелом состоянии
Известный российский певец госпитализирован в тяжелом состоянии
Alyona Alyona показала все свои прелести в откровенном купальнике
Alyona Alyona показала все свои прелести в откровенном купальнике
Бывшая девушка Олега Винника появится на шоу Голос Країни
Бывшая девушка Олега Винника появится на шоу Голос Країни
Похудевшая Джамала позировала без белья
Похудевшая Джамала позировала без белья
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
Павел Зибров удивил фото без усов: поклонники не узнали певца
Павел Зибров удивил фото без усов: поклонники не узнали певца
Звездный рецепт: плов от Андрея Макаревича
Звездный рецепт: плов от Андрея Макаревича

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять