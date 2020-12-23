16 гениальных вещей, которые разделят вашу жизнь на до и после (фото)
Мы сделали подборку самых интересных и необычных предметов
768 тысяч пользователей сети подписались на Reddit-страничку Didn't Know I Wanted That ("Не знал, что хотел заполучить эту штуку". Участники этой группы делятся фотографиями самых интересных и необычных предметов и вещей, о существовании которых мы даже не догадывались.
В нашей сегодняшней подборке: автономная полка для посуды над раковиной, воздушный змей-кальмар, напоминающий дементора из "Гарри Поттера", настольная лампа в виде атомной бомбы, лампа-осьминог, носки-акулы, подушка-тюлень, кресло для многодетного отца.
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И это еще далеко не все!
Напомним, очень популярной в Facebook стала группа Weird Secondhand Finds That Just Need To Be Shared ("Странные подержанные находки, которыми просто нужно поделиться"). Люди публикуют фотографии интересных, забавных и довольно странных вещей, купленных на благотворительных ярмарках, гаражных распродажах и блошиных рынках.
Кроме этого, мы предлагали 10 самых странных подарков людям с хорошим чувством юмора.
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