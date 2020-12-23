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16 гениальных вещей, которые разделят вашу жизнь на до и после (фото)

Сегодня, 16:22

Мы сделали подборку самых интересных и необычных предметов

768 тысяч пользователей сети подписались на Reddit-страничку Didn't Know I Wanted That ("Не знал, что хотел заполучить эту штуку". Участники этой группы делятся фотографиями самых интересных и необычных предметов и вещей, о существовании которых мы даже не догадывались.

В нашей сегодняшней подборке: автономная полка для посуды над раковиной, воздушный змей-кальмар, напоминающий дементора из "Гарри Поттера", настольная лампа в виде атомной бомбы, лампа-осьминог, носки-акулы, подушка-тюлень, кресло для многодетного отца.

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И это еще далеко не все!

1. Прозрачные кастрюли

Фото: Reddit | Didn't Know I Wanted That

2. Стол-бегемот

Фото: Reddit | Didn't Know I Wanted That

3. Подушка-симулятор "Любимый всегда с тобой"

Фото: Reddit | Didn't Know I Wanted That

4. Подушка с дыркой для руки

Фото: Reddit | Didn't Know I Wanted That

5. Файл с ошибкой Word

Фото: Reddit | Didn't Know I Wanted That

6. Бокал для вина с фигуркой акулы

Фото: Reddit | Didn't Know I Wanted That

7. Картотека для SD-карт

Фото: Reddit | Didn't Know I Wanted That

8. Защита клавиатуры от вмешательства кота

Фото: Reddit | Didn't Know I Wanted That

9. Яма для костра "Явление дьявола"

Фото: Reddit | Didn't Know I Wanted That

10. Фантастическая лампа

Фото: Reddit | Didn't Know I Wanted That

11. Подушка-тюлень

Фото: Reddit | Didn't Know I Wanted That

12. Кресло для многодетного отца

Фото: Reddit | Didn't Know I Wanted That

13. Носки-акулы

Фото: Reddit | Didn't Know I Wanted That

14. Лампа в виде ядерного взрыва

Фото: Reddit | Didn't Know I Wanted That

15. Воздушный змей-кальмар, напоминающий дементора из "Гарри Поттера"

Фото: Reddit | Didn't Know I Wanted That

16. Автономная полка для посуды над раковиной

Фото: Reddit | Didn't Know I Wanted That

Напомним, очень популярной в Facebook стала группа Weird Secondhand Finds That Just Need To Be Shared ("Странные подержанные находки, которыми просто нужно поделиться"). Люди публикуют фотографии интересных, забавных и довольно странных вещей, купленных на благотворительных ярмарках, гаражных распродажах и блошиных рынках.

Кроме этого, мы предлагали 10 самых странных подарков людям с хорошим чувством юмора.

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Источник: Сегодня
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