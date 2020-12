Что можно купить на блошиных рынках: 20 очень интересных вещей (фото)

Очень популярной в Facebook стала группа Weird Secondhand Finds That Just Need To Be Shared ("Странные подержанные находки, которыми просто нужно поделиться"). На эту страничку уже подписались 2,1 миллиона пользователей сети и их количество увеличивается в геометрической прогрессии.

Люди публикуют фотографии интересных, забавных и довольно странных вещей, купленных на благотворительных ярмарках, гаражных распродажах и блошиных рынках.

Посмотрите, сколько всего необычного можно купить буквально за копейки. Накануне праздников это очень актуально!

1. Ваза в форме большой женщины

2. Необычный портрет Санта Клауса

3. Костюм золотой рыбки на Новый год

4. Царский диван

5. Баночки для соли

6. Хрустальный шар

7. Стол с кусочками жеода

8. Сказочное зеркало

9. Украшение для стола ручной работы

10. Прикольные тарелки

11. Кресло и пуф в стиле "Бабуля – привет!"

12. Посуда с изображением райский птиц

14. Накидка в стиле "цветовая истерика"

15. Лампа с лестницей

16. Елка, сделанная из украшений

17. Сундук, как будто из "Гарри Поттера"

19. Уголок для чтения

20. Рождественский венок из елочных игрушек

Напомним, мы подготовили список товаров, которые во время распродажей продаются с самыми большими скидками. К слову, "черная неделя" в США в этом году прошла без ажиотажа.

