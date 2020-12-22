Что можно купить на блошиных рынках: 20 очень интересных вещей (фото)
Посмотрите, сколько всего необычного можно купить буквально за копейки
Очень популярной в Facebook стала группа Weird Secondhand Finds That Just Need To Be Shared ("Странные подержанные находки, которыми просто нужно поделиться"). На эту страничку уже подписались 2,1 миллиона пользователей сети и их количество увеличивается в геометрической прогрессии.
Люди публикуют фотографии интересных, забавных и довольно странных вещей, купленных на благотворительных ярмарках, гаражных распродажах и блошиных рынках.
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Посмотрите, сколько всего необычного можно купить буквально за копейки. Накануне праздников это очень актуально!
Напомним, мы подготовили список товаров, которые во время распродажей продаются с самыми большими скидками. К слову, "черная неделя" в США в этом году прошла без ажиотажа.
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