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Что можно купить на блошиных рынках: 20 очень интересных вещей (фото)

Сегодня, 15:35

Посмотрите, сколько всего необычного можно купить буквально за копейки

Очень популярной в Facebook стала группа Weird Secondhand Finds That Just Need To Be Shared ("Странные подержанные находки, которыми просто нужно поделиться"). На эту страничку уже подписались 2,1 миллиона пользователей сети и их количество увеличивается в геометрической прогрессии.

Люди публикуют фотографии интересных, забавных и довольно странных вещей, купленных на благотворительных ярмарках, гаражных распродажах и блошиных рынках.

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Посмотрите, сколько всего необычного можно купить буквально за копейки. Накануне праздников это очень актуально!

1. Ваза в форме большой женщины

Фото: Facebook | Weird Secondh and Finds

2. Необычный портрет Санта Клауса

Фото: Facebook | Weird Secondh and Finds

3. Костюм золотой рыбки на Новый год

Фото: Facebook | Weird Secondh and Finds

4. Царский диван

Фото: Facebook | Weird Secondh and Finds

5. Баночки для соли

Фото: Facebook | Weird Secondh and Finds

6. Хрустальный шар

Фото: Facebook | Weird Secondh and Finds

7. Стол с кусочками жеода

Фото: Facebook | Weird Secondh and Finds

8. Сказочное зеркало

Фото: Facebook | Weird Secondh and Finds

9. Украшение для стола ручной работы

Фото: Facebook | Weird Secondh and Finds

10. Прикольные тарелки

Фото: Facebook | Weird Secondh and Finds

11. Кресло и пуф в стиле "Бабуля – привет!"

Фото: Facebook | Weird Secondh and Finds

12. Посуда с изображением райский птиц

Фото: Facebook | Weird Secondh and Finds

13. Сахарница-бульдог

Фото: Facebook | Weird Secondh and Finds

14. Накидка в стиле "цветовая истерика"

Фото: Facebook | Weird Secondh and Finds

15. Лампа с лестницей

Фото: Facebook | Weird Secondh and Finds

16. Елка, сделанная из украшений

Фото: Facebook | Weird Secondh and Finds

17. Сундук, как будто из "Гарри Поттера"

Фото: Facebook | Weird Secondh and Finds

18. Кресло-книга

Фото: Facebook | Weird Secondh and Finds

19. Уголок для чтения

Фото: Facebook | Weird Secondh and Finds

20. Рождественский венок из елочных игрушек

Фото: Facebook | Weird Secondh and Finds

Напомним, мы подготовили список товаров, которые во время распродажей продаются с самыми большими скидками. К слову, "черная неделя" в США в этом году прошла без ажиотажа.

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Источники: Сегодня , facebook.com/groups/WeirdSecondhandFinds
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