Что подарить маме на Новый год 2021: пять небанальных идей

Интересные идеи подарков для мамы на Новый год

Новогодние праздники – это не только запах мандаринов, глинтвейна и шампанское в бокалах. Это еще один повод порадовать близких душевными подарками и вниманием. Особенно трепетная тема – подарок маме на Новый год. Что подарить самому близкому человеку на Новый год 2021 от дочери или сына – рассказываем в материале.

Символ года в любых вариантах

Если вы в поисках идей, что подарить маме на Новый год 2021 недорого, но оригинально, самый простой вариант – развить идею с символом года, Быком.

Символом 2021 года является Бык Фото: orner.com.ua

Это может быть интересный настенный или настольный календарь, игрушка своими руками под елку, посуда, статуэтка или фигурка (в том числе шоколадная или марципановая), картины, набор елочных шаров, свечки в виде символа года, панно, предмет кухонной утвари с нанесенным символом, экосумка, скатерть и так далее.

Эксклюзивный hand made

Подумываете о том, что подарить на Новый год 2021 маме, но ничего достойного не находите? Сделайте презент своими руками! Наверняка мама оценит это по достоинству. Детям можно нарисовать открытку в подарок или сделать новогоднюю поделку – мама будет счастлива, что для нее старались. Если же вы уже давно не ребенок, но хотите маму как-то удивить, используйте один из своих талантов: нарисовать картину, сочинить стих, сшить фетровую игрушку, создайте новогодний венок своими руками. Вариантов много!

Новогодний венок 2021 Фото: Pexels

Не обладаете особыми талантами? Не беда! Например, чтобы оформить предмет в технике декупаж, достаточно купить заготовку (специальную или использовать то, что есть под рукой), взять декупажный клей, кисти и бумажные салфетки с интересным рисунком. Роликов в YouTube на эту тему достаточно. И благодаря усидчивости и стараниям обычная разделочная доска или бутылка шампанского, банка для круп или поднос для кофе могут превратиться в эксклюзивное авторское творение.

Фотографии, полароидные снимки, фотокниги и фотоальбомы

В цифровую эпоху нам так не хватает живого и настоящего… Например, бумажных фотографий. Самый простой вариант фотоподарка – распечатать памятные снимки на фотобумаге и преподнести маме в красивой коробочке, а один из них можно оформить в красивую рамку. Если есть немного больше денег и времени, можно заказать фотокнигу или календарь из ваших фотографий. Можно также напечатать фото на холсте, чтобы оно выглядело картиной.

Что подарить маме на Новый год 2021 Фото: Depositphotos

Интересный вариант фотопрезента – заказать полароидные снимки, оформленные в подарочном боксе. Их можно дополнить приятными праздничными мелочами (гирлянды, елочные игрушки, мини-прищепки для крепления фотографий). Выглядит очень оригинально, стильно, свежо и наверняка порадует маму.

Съедобные подарки

Даже если ваша родительница – лучший кулинар в мире и тягаться с ней в этом искусстве нет смысла, порадуйте ее чем-то вкусненьким. Например, можно заказать эксклюзивно оформленный торт и поместить на него поздравление. Букет из конфет или букет из фруктов также универсальный вариант, который подойдет всем. В интернете много вариантов такого подарка на выбор – определяйтесь и заказывайте.

Съедобный букет для мамы на Новый год 2021 Фото: Индустриалка

А можно обратиться к экзотике и заказать в интернете большие коробки с экзотическими фруктами из Индии, Таиланда и других теплых стран (папайя, ананас, маракуйя, фейхоа и т.д.). Наборы из эксклюзивных сортов вин и сыров, комплект из интересного ликера с бокалами к нему, шоколадные изыски, полезные сладости из пастилы… Список очень длинный, включайте фантазию и выбирайте свой вариант.

Впечатления в подарок

В 2020 году, когда мы так много времени просидели на карантине в изоляции, очень мало было возможностей получить яркие эмоции. Но вы легко можете это исправить и подарить вашей маме приятные эмоции и впечатления. Это могут быть билеты на концерт или в театр, сертификат в салон красоты, СПА или мастер-класс по живописи, керамике или что-то подобное.

Массаж станет отличный подарком маме на Новый год 2021 Фото: Depositphotos

Сюда же относится и тур в какую-нибудь сказочную страну. Но с этим вопросом нужно быть предельно аккуратными, ведь в период пандемии сложно спрогнозировать, будут ли открыты границы для путешествий за границу. Но в Украине наверняка есть места, где ваша мама еще не была или те места, где она хотела бы провести праздники.

Конечно, никто не отменял такие варианты, как гаджеты, предметы интерьера, украшения или что-то для хобби, если оно у человека есть. А также простой вопрос: "Что тебе подарить?", который часто решает 90% проблем выбора.

Берегите себя и своих близких, душевных вам праздников!

Какие подарки на Новый год выбирают украинцы в этом году:

Напомним, ранее мы писали о том, как устроить несоветское застолье: альтернативное меню на Новый год-2021.

Все подробности в спецтеме Новый год 2021: чек-лист

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