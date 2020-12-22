Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Что подарить маме на Новый год 2021: пять небанальных идей

Сегодня, 11:36

Интересные идеи подарков для мамы на Новый год

Новогодние праздники – это не только запах мандаринов, глинтвейна и шампанское в бокалах. Это еще один повод порадовать близких душевными подарками и вниманием. Особенно трепетная тема – подарок маме на Новый год. Что подарить самому близкому человеку на Новый год 2021 от дочери или сына – рассказываем в материале.

Символ года в любых вариантах

Если вы в поисках идей, что подарить маме на Новый год 2021 недорого, но оригинально, самый простой вариант – развить идею с символом года, Быком.

Символом 2021 года является Бык
Символом 2021 года является Бык
Фото: orner.com.ua

Это может быть интересный настенный или настольный календарь, игрушка своими руками под елку, посуда, статуэтка или фигурка (в том числе шоколадная или марципановая), картины, набор елочных шаров, свечки в виде символа года, панно, предмет кухонной утвари с нанесенным символом, экосумка, скатерть и так далее.

Эксклюзивный hand made

Подумываете о том, что подарить на Новый год 2021 маме, но ничего достойного не находите? Сделайте презент своими руками! Наверняка мама оценит это по достоинству. Детям можно нарисовать открытку в подарок или сделать новогоднюю поделку – мама будет счастлива, что для нее старались. Если же вы уже давно не ребенок, но хотите маму как-то удивить, используйте один из своих талантов: нарисовать картину, сочинить стих, сшить фетровую игрушку, создайте новогодний венок своими руками. Вариантов много!

Новогодний венок 2021
Новогодний венок 2021
Фото: Pexels

Не обладаете особыми талантами? Не беда! Например, чтобы оформить предмет в технике декупаж, достаточно купить заготовку (специальную или использовать то, что есть под рукой), взять декупажный клей, кисти и бумажные салфетки с интересным рисунком. Роликов в YouTube на эту тему достаточно. И благодаря усидчивости и стараниям обычная разделочная доска или бутылка шампанского, банка для круп или поднос для кофе могут превратиться в эксклюзивное авторское творение.

Фотографии, полароидные снимки, фотокниги и фотоальбомы

В цифровую эпоху нам так не хватает живого и настоящего… Например, бумажных фотографий. Самый простой вариант фотоподарка – распечатать памятные снимки на фотобумаге и преподнести маме в красивой коробочке, а один из них можно оформить в красивую рамку. Если есть немного больше денег и времени, можно заказать фотокнигу или календарь из ваших фотографий. Можно также напечатать фото на холсте, чтобы оно выглядело картиной.

Что подарить маме на Новый год 2021
Что подарить маме на Новый год 2021
Фото: Depositphotos

Интересный вариант фотопрезента – заказать полароидные снимки, оформленные в подарочном боксе. Их можно дополнить приятными праздничными мелочами (гирлянды, елочные игрушки, мини-прищепки для крепления фотографий). Выглядит очень оригинально, стильно, свежо и наверняка порадует маму.

Съедобные подарки

Даже если ваша родительница – лучший кулинар в мире и тягаться с ней в этом искусстве нет смысла, порадуйте ее чем-то вкусненьким. Например, можно заказать эксклюзивно оформленный торт и поместить на него поздравление. Букет из конфет или букет из фруктов также универсальный вариант, который подойдет всем. В интернете много вариантов такого подарка на выбор – определяйтесь и заказывайте.

Съедобный букет для мамы на Новый год 2021
Съедобный букет для мамы на Новый год 2021
Фото: Индустриалка

А можно обратиться к экзотике и заказать в интернете большие коробки с экзотическими фруктами из Индии, Таиланда и других теплых стран (папайя, ананас, маракуйя, фейхоа и т.д.). Наборы из эксклюзивных сортов вин и сыров, комплект из интересного ликера с бокалами к нему, шоколадные изыски, полезные сладости из пастилы… Список очень длинный, включайте фантазию и выбирайте свой вариант.

Впечатления в подарок

В 2020 году, когда мы так много времени просидели на карантине в изоляции, очень мало было возможностей получить яркие эмоции. Но вы легко можете это исправить и подарить вашей маме приятные эмоции и впечатления. Это могут быть билеты на концерт или в театр, сертификат в салон красоты, СПА или мастер-класс по живописи, керамике или что-то подобное.

Массаж станет отличный подарком маме на Новый год 2021
Массаж станет отличный подарком маме на Новый год 2021
Фото: Depositphotos

Сюда же относится и тур в какую-нибудь сказочную страну. Но с этим вопросом нужно быть предельно аккуратными, ведь в период пандемии сложно спрогнозировать, будут ли открыты границы для путешествий за границу. Но в Украине наверняка есть места, где ваша мама еще не была или те места, где она хотела бы провести праздники.

Конечно, никто не отменял такие варианты, как гаджеты, предметы интерьера, украшения или что-то для хобби, если оно у человека есть. А также простой вопрос: "Что тебе подарить?", который часто решает 90% проблем выбора.

Берегите себя и своих близких, душевных вам праздников!

Какие подарки на Новый год выбирают украинцы в этом году:

Напомним, ранее мы писали о том, как устроить несоветское застолье: альтернативное меню на Новый год-2021.

Все подробности в спецтеме Новый год 2021: чек-лист

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Нет новогоднего настроения? Вот 7 праздничных роликов, которые заставят вас поверить в чудо Оригинальные салаты на Новый год без майонеза - 3 рецепта от Евгения Клопотенко Восточный гороскоп на 2021 год Быка для всех знаков по годам Новинки или классика? Как выбрать украшения на елку
подарки что подарить Новый год 2021
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Акторка Анна Саліванчук потішила шанувальників пікантними фотками
Акторка Анна Саліванчук потішила шанувальників пікантними фотками
Невеста Роналду откровенно позировала в постели
Невеста Роналду откровенно позировала в постели
Легкоатлетка из Казахстана, чья фигура надолго вам запомниться
Легкоатлетка из Казахстана, чья фигура надолго вам запомниться
ВОЗ: что могло стать причиной мутации нового коронавируса
ВОЗ: что могло стать причиной мутации нового коронавируса

Популярные статьи

Сегодня, 11:36Стиль

Что подарить маме на Новый год 2021: пять небанальных идей

Сегодня, 11:14Food

Как приготовить новогодний салат оливье: 8 рецептов на любой вкус

Сегодня, 08:10Events

Именины Анны 22 декабря: поздравления с днем ангела в стихах и прозе

Сегодня, 06:10Fun

С днем ангела Анны: красивые открытки и поздравления в стихах

Сегодня, 04:20Fun

День святой Анны: история, традиции и приметы праздника

Вчера, 18:28Афиша

Где покататься на коньках в Киеве зимой 2020-2021 – список локаций

Вчера, 18:27Food

Как приготовить тушеную квашеную капусту

Вчера, 15:00Events

Восточный гороскоп на 2021 год Быка для всех знаков по годам

Вчера, 11:46Events

День зимнего солнцестояния-2020: обряды, ритуалы и приметы

Вчера, 11:08Food

Что приготовить на католическое Рождество: ТОП-5 рецептов

Вчера, 06:07Fun

Сегодня день зимнего солнцестояния-2020: что нельзя делать

20 декабряШоу-бизнес

"Ну ты, Мишина, и...": Полякова резко высказалась о финале "Холостячки"

20 декабряFood

Что готовят на Рождество в Европе: три рецепта праздничной выпечки

20 декабряШоу-бизнес

Коллаборация года: Пономарев записал колядку с Кароль, Дзидзьо, Билык и Скрипкой

19 декабряШоу-бизнес

Григория Чапкиса госпитализировали с тяжелой пневмонией

19 декабряШоу-бизнес

Дочь, два брака и Сибирь: что мы знаем о победителе "Холостячки" – Александре Эллерте

Новости партнеров

Флешмоб стюардес, які зачиняють багажні полиці ногами
Флешмоб стюардес, які зачиняють багажні полиці ногами
Простой рецепт салата на Новый Год от Ольги Сумской
Простой рецепт салата на Новый Год от Ольги Сумской
Модель Джоселин Кано умерла после пластической операции ягодиц
Модель Джоселин Кано умерла после пластической операции ягодиц
Паштет а-ля фуа-гра: рецепт из доступных продуктов
Паштет а-ля фуа-гра: рецепт из доступных продуктов
Як смачно приготувати картопляне пюре: простий рецепт
Як смачно приготувати картопляне пюре: простий рецепт
Ліза Глінська розкрила секрети приготування торта "Карпатка"
Ліза Глінська розкрила секрети приготування торта "Карпатка"
Односельчани Винника приголомшили іменем його дружини
Односельчани Винника приголомшили іменем його дружини
Сын Григория Чапкиса прокомментировал брак звездного папы
Сын Григория Чапкиса прокомментировал брак звездного папы

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять