Может, лучше носки? 10 самых странных подарков людям с хорошим чувством юмора (фото)
Мы собрали самые необычные варианты для подарков
Если вы еще не определились, что подарить родным и близким на День святого Николая (ну и на Новый год и Рождество, естественно), то мы можем вдохновить вас самыми необычными идеями.
Есть даже специальный сайт для отчаянных креативщиков – Weirdorconfusing. Там собраны все самые странные вещи, продающиеся на Ebay. Итак, как на счет держателя для телефона в туалете, шапки из искусственных волос и рукавиц в форме трусов?
Посмотрите, что мы еще нашли:
Цена: 24,95 доллара.
Цена: 45 долларов
Читайте также:Как писать письмо Деду Морозу: полезные советы и адреса
Цена: 5,99 долларов
Цена: 8,99 долларов
Цена: 11,99 долларов
Цена: 12,95 долларов
Цена: 13,39 долларов.
Цена: 12,99 долларов
Цена: 80,97 долларов.
Цена: 6,4 долларов.
Напомним, ранее мы писали, как красиво упаковать подарок: модные лайфхаки.
Все подробности в спецтеме Новый год 2020
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное