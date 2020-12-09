Может, лучше носки? 10 самых странных подарков людям с хорошим чувством юмора (фото)

Мы собрали самые необычные варианты для подарков

Если вы еще не определились, что подарить родным и близким на День святого Николая (ну и на Новый год и Рождество, естественно), то мы можем вдохновить вас самыми необычными идеями.

Есть даже специальный сайт для отчаянных креативщиков – Weirdorconfusing. Там собраны все самые странные вещи, продающиеся на Ebay. Итак, как на счет держателя для телефона в туалете, шапки из искусственных волос и рукавиц в форме трусов?

Посмотрите, что мы еще нашли:

1. Перчатки для оборотней

Цена: 24,95 доллара.

2. Держатель для телефона в туалете

Цена: 45 долларов

3. Надувная шляпа с рогом единорога

Цена: 5,99 долларов

4. Бинты в виде бекона

Цена: 8,99 долларов

5. Теплая шапка-унисекс из искусственных волос в стиле хип-хоп

Цена: 11,99 долларов

6. Шапка-игрушка с липучками

Цена: 12,95 долларов

7. Рукавицы в форме трусов

Цена: 13,39 долларов.

8. Разноцветные фонарики для пальцев

Цена: 12,99 долларов

9. Мешочек для сна

Цена: 80,97 долларов.

10. Утка с сюрпризом

Цена: 6,4 долларов.

Напомним, ранее мы писали, как красиво упаковать подарок: модные лайфхаки.

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

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