Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Может, лучше носки? 10 самых странных подарков людям с хорошим чувством юмора (фото)

Сегодня, 11:39

Мы собрали самые необычные варианты для подарков

Если вы еще не определились, что подарить родным и близким на День святого Николая (ну и на Новый год и Рождество, естественно), то мы можем вдохновить вас самыми необычными идеями.

Есть даже специальный сайт для отчаянных креативщиков – Weirdorconfusing. Там собраны все самые странные вещи, продающиеся на Ebay. Итак, как на счет держателя для телефона в туалете, шапки из искусственных волос и рукавиц в форме трусов?

Посмотрите, что мы еще нашли:

1. Перчатки для оборотней

Фото: Ebay

Цена: 24,95 доллара.

2. Держатель для телефона в туалете

Фото: Ebay

Цена: 45 долларов

Читайте также:
Как писать письмо Деду Морозу: полезные советы и адреса

3. Надувная шляпа с рогом единорога

Фото: Ebay

Цена: 5,99 долларов

4. Бинты в виде бекона

Фото: Ebay

Цена: 8,99 долларов

5. Теплая шапка-унисекс из искусственных волос в стиле хип-хоп

Фото: Ebay

Цена: 11,99 долларов

6. Шапка-игрушка с липучками

Фото: Ebay

Цена: 12,95 долларов

7. Рукавицы в форме трусов

Фото: Ebay

Цена: 13,39 долларов.

8. Разноцветные фонарики для пальцев

Фото: Ebay

Цена: 12,99 долларов

9. Мешочек для сна

Фото: Ebay

Цена: 80,97 долларов.

10. Утка с сюрпризом

Фото: Ebay

Цена: 6,4 долларов.

Напомним, ранее мы писали, как красиво упаковать подарок: модные лайфхаки.

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Что подарить водителю в машину: 20 идей Как красиво упаковать подарок: модные лайфхаки Что подарить детям: интересные идеи для праздника
фото Рождество Новый год подарки День святого Николая
Источники: Сегодня , weirdorconfusing.com
Реклама

Новости партнеров

Умерла популярная актриса Акимова: ее нашли обнаженной в квартире
Умерла популярная актриса Акимова: ее нашли обнаженной в квартире
Знаменитые женщины, попавшие в шоу-бизнес через служебный роман
Знаменитые женщины, попавшие в шоу-бизнес через служебный роман
Евгений Ковтуненко назвал причину своего вылета из "Холостячки"
Евгений Ковтуненко назвал причину своего вылета из "Холостячки"
Яблочный пирог на сковороде
Яблочный пирог на сковороде

Популярные статьи

Вчера, 21:14Wellness

Сильная вспышка на Солнце спровоцирует серьезную магнитную бурю в ближайшее время

Вчера, 19:20Food

Рецепты на Новый год-2021: ТОП-10 лучших идей горячих закусок

Вчера, 16:15Шоу-бизнес

"Песня года" в России: какие украинские артисты приняли участие в концерте

Вчера, 05:25Психология

Гороскоп на сегодня 8 декабря: Тельцам придется решать нелегкую проблему, а Львы рискуют попасть в ловушку

7 декабряFood

Салаты из авокадо: ТОП-5 рецептов на любой вкус

7 декабряШоу-бизнес

Сын Наташи Королевой и Тарзана занялся танцами на пилоне. Пока говорит, что весело

7 декабряWellness

Чем полезны финики для здоровья и как могут навредить

7 декабряШоу-бизнес

Как выглядит предполагаемая девушка Андрея Рыбака из "Холостячки": фото

7 декабряFun

"Иди проспись": телеведущего затравили за тарелку "русского борща"

7 декабряEvents

Финансовый гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака

7 декабряFood

Холодные закуски на Новый год-2021: семь праздничных рецептов

7 декабряEvents

День Екатерины: поздравления с именинами и Днем ангела

7 декабряFun

День святой Екатерины: что нельзя делать, гадания и приметы

7 декабряПсихология

Гороскоп на сегодня 7 декабря: Девы склонны к авантюрам, а Водолеям предстоит непростой выбор

7 декабряEvents

7 декабря: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

6 декабряEvents

Гадания на Катерину 7 декабря: самые популярные предсказания на суженого

Новости партнеров

Чоловічі сльози. Простий рецепт салату на Новий Рік
Чоловічі сльози. Простий рецепт салату на Новий Рік
Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените
Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените
Невероятная украинка: смотреть ей в глаза невозможно
Невероятная украинка: смотреть ей в глаза невозможно
Квашеная капуста на зиму. Действительно ли она полезна
Квашеная капуста на зиму. Действительно ли она полезна
Самые главные вонючки: ТОП-3 знака зодиака, которые не моются
Самые главные вонючки: ТОП-3 знака зодиака, которые не моются
"Грязная баба": Известный продюсер плюнул в Кудрявцеву
"Грязная баба": Известный продюсер плюнул в Кудрявцеву
Жена футболиста сборной Украины показала откровенное фото
Жена футболиста сборной Украины показала откровенное фото
Ситуацию с крестом на похоронном фото Жванецкого разъяснили
Ситуацию с крестом на похоронном фото Жванецкого разъяснили

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять