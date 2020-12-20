Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Увлажнитель воздуха, цепь или сыворотка для лица: что подарить подруге на Новый год

Сегодня, 17:13

Выбираем что-то очень классное и нужное!

В преддверии новогодних праздников советуем заранее подумать, что подарить любимой подруге на Новый год 2021. Ведь последние дни в уходящем году наполнены приятными хлопотами и предпраздничной суетой, значит, времени на поиски подарков родным и близким людям становится все меньше. А потому не откладывайте на последнюю минуту покупку классных и милых подарков подругам на Новый год. Тем более что одарить хочется так много людей.

Раздумывая, что подарить лучшей подруге на Новый год 2021, важно учитывать несколько факторов. Ваш презент должен быть полезным и практичным. Это должно быть что-то впечатляющее и запоминающееся.

Что подарить подруге на Новый год 2021
Что подарить подруге на Новый год 2021
Фото: Depositphotos

Некоторые считают, что подарок на Новый год должен соответствовать тематике праздника. Но это не обязательно. Главное – чтобы вещь радовала вашего близкого человека.

Итак, предлагаем вам несколько интересных идей, какой купить подарок на Новый год подруге. Возможно, они окажутся полезными для вас.

  • Что подарить на Новый год 2021 девушке: средства для ухода и красоты

Удачным вариантом новогоднего подарка для любой девушки станет декоративная косметика и средства по уходу за собой. Кому, как не вам, знать о предпочтениях любимой подружки. Наверняка она давно мечтает о палетке теней или кислотном пилинге. А может у нее закончился любимый хайлайтер?

Фото: Pinterest
  • Что подарить подруге на Новый год 2021 в год Быка

2021-й – год белого металлического быка. Символический подарок подружке напрашивается сам собой: презентуйте ей украшение, к примеру, из серебра. Подвеску можно выбрать по знаку зодиака или купить крупную цепь, которая очень актуальна сейчас.

Фото: Pinterest

  • Что можно подарить на Новый год 2021 подруге: теплый подарок для зимы

Новый год – это празднично и весело, но всегда холодно. Зима, все-таки. Чтобы согреть душу и тело, сделайте приятный сюрприз на Новый год подруге и подарите какую-то зимнюю вещь.

Читайте также:
Как украсить елку в 2021 году. 21 вариант на любой вкус и кошелек (фото)

К примеру, теплый вязаный свитер с новогодней тематикой поднимет настроение, а перчатки, шапка и шарфик не дадут замерзнуть в морозный зимний день. Также практичным и очень заботливым подарком будет термос для чая.

Фото: Pinterest
  • Что подарить любимой подруге на Новый год 2021: что-нибудь полезное

В холодную пору вы сидим в окружении обогревателей, которые очень сушат воздух. Из-за недостатка влаги в комнате сохнет кожа, болят глаза, и даже трудно дышать. Небольшой увлажнитель воздуха с подсветкой или в виде милой фигурки поможет избежать этих проблем.

Фото: denisejoanne.com

Напомним, ранее мы писали о том, как устроить несоветское застолье: альтернативное меню на Новый год-2021.

Все подробности в спецтеме Новый год 2021: чек-лист

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Роскошная обувь и украшения: идеи новогодних подарков от Козловского, Зиброва и Билык Устали от "Оливье". Предлагаем сменить на салат с индейкой и грушей (рецепт от Клопотенко) Срочно нужны идеи новогодних подарков: делимся удачными вариантами для всех
Новый год подарки Что подарить на Новый год Новый год 2021
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Простой рецепт салата на Новый Год от Ольги Сумской
Простой рецепт салата на Новый Год от Ольги Сумской
Жена украинского легионера балует фанатов эффектными фото
Жена украинского легионера балует фанатов эффектными фото
Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените
Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените
Жена Фернандо — бразильская красотка с умопомрачительными формами
Жена Фернандо — бразильская красотка с умопомрачительными формами

Популярные статьи

Сегодня, 17:13Стиль

Увлажнитель воздуха, цепь или сыворотка для лица: что подарить подруге на Новый год

Сегодня, 14:50Food

Что готовят на Рождество в Европе: три рецепта праздничной выпечки

Вчера, 21:04Шоу-бизнес

Григория Чапкиса госпитализировали с тяжелой пневмонией

Вчера, 14:09Шоу-бизнес

Дочь, два брака и Сибирь: что мы знаем о победителе "Холостячки" – Александре Эллерте

Вчера, 11:03Шоу-бизнес

Алексей Тригубенко о проигрыше в "Холостячке": "Я стал счастливее"

Вчера, 08:00Events

Открытки с именинами Николая: поздравления с Днем ангела

Вчера, 06:00Fun

День святого Николая: что ни в коем случае нельзя делать 19 декабря

Вчера, 05:55Психология

Гороскоп на сегодня 19 декабря: Овны будут зажигалками, а Тельцов ждет успех

Вчера, 00:01Events

С Днем святого Николая-2020: красивые картинки и лучшие поздравления

18 декабряFood

Как приготовить классический салат "Цезарь" с курицей

18 декабряFun

Поздравления с Днем святого Николая: красивые открытки, картинки, стихи, проза, смс

18 декабряFood

Салаты на Новый год из тунца: ТОП-5 рецептов

18 декабряWellness

Как не попасть на подделку: главные правила выбора крабовых палочек

18 декабряFun

Как сейчас выглядит особняк из "Один дома": сравниваем фото

18 декабряШоу-бизнес

"Не нужно искать того, кто сделает тебя счастливым": Ксения Мишина о финале "Холостячки"

18 декабряПсихология

Гороскоп на сегодня 18 декабря: Овнам не нужно себя грузить, а Тельцам за обедом можно даже вина выпить

Новости партнеров

Вчені США назвали продукти для блокування коронавірусу
Вчені США назвали продукти для блокування коронавірусу
Найстрашнішу орхідею в світі знайшли на Мадагаскарі
Найстрашнішу орхідею в світі знайшли на Мадагаскарі
Кухня Одессы. Савва Либкин рассказал о тонкостях запекания утки
Кухня Одессы. Савва Либкин рассказал о тонкостях запекания утки
Как сделать винегрет еще вкуснее: три совета от Андрея Величка
Как сделать винегрет еще вкуснее: три совета от Андрея Величка
Деменция у пожилых: как противостоять старческой деменции
Деменция у пожилых: как противостоять старческой деменции
Алена Мозговая показала подросшую дочь от Аксельрода
Алена Мозговая показала подросшую дочь от Аксельрода
Изысканный вариант любимого десерта. Секреты приготовления
Изысканный вариант любимого десерта. Секреты приготовления
Ванда Нара – невероятна! Только посмотрите на нее
Ванда Нара – невероятна! Только посмотрите на нее

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять