Увлажнитель воздуха, цепь или сыворотка для лица: что подарить подруге на Новый год

Выбираем что-то очень классное и нужное!

В преддверии новогодних праздников советуем заранее подумать, что подарить любимой подруге на Новый год 2021. Ведь последние дни в уходящем году наполнены приятными хлопотами и предпраздничной суетой, значит, времени на поиски подарков родным и близким людям становится все меньше. А потому не откладывайте на последнюю минуту покупку классных и милых подарков подругам на Новый год. Тем более что одарить хочется так много людей.

Раздумывая, что подарить лучшей подруге на Новый год 2021, важно учитывать несколько факторов. Ваш презент должен быть полезным и практичным. Это должно быть что-то впечатляющее и запоминающееся.

Что подарить подруге на Новый год 2021 Фото: Depositphotos

Некоторые считают, что подарок на Новый год должен соответствовать тематике праздника. Но это не обязательно. Главное – чтобы вещь радовала вашего близкого человека.

Итак, предлагаем вам несколько интересных идей, какой купить подарок на Новый год подруге. Возможно, они окажутся полезными для вас.

Что подарить на Новый год 2021 девушке: средства для ухода и красоты

Удачным вариантом новогоднего подарка для любой девушки станет декоративная косметика и средства по уходу за собой. Кому, как не вам, знать о предпочтениях любимой подружки. Наверняка она давно мечтает о палетке теней или кислотном пилинге. А может у нее закончился любимый хайлайтер?

Фото: Pinterest

Что подарить подруге на Новый год 2021 в год Быка

2021-й – год белого металлического быка. Символический подарок подружке напрашивается сам собой: презентуйте ей украшение, к примеру, из серебра. Подвеску можно выбрать по знаку зодиака или купить крупную цепь, которая очень актуальна сейчас.

Фото: Pinterest

Что можно подарить на Новый год 2021 подруге: теплый подарок для зимы

Новый год – это празднично и весело, но всегда холодно. Зима, все-таки. Чтобы согреть душу и тело, сделайте приятный сюрприз на Новый год подруге и подарите какую-то зимнюю вещь.

К примеру, теплый вязаный свитер с новогодней тематикой поднимет настроение, а перчатки, шапка и шарфик не дадут замерзнуть в морозный зимний день. Также практичным и очень заботливым подарком будет термос для чая.

Фото: Pinterest

Что подарить любимой подруге на Новый год 2021: что-нибудь полезное

В холодную пору вы сидим в окружении обогревателей, которые очень сушат воздух. Из-за недостатка влаги в комнате сохнет кожа, болят глаза, и даже трудно дышать. Небольшой увлажнитель воздуха с подсветкой или в виде милой фигурки поможет избежать этих проблем.

Фото: denisejoanne.com

Напомним, ранее мы писали о том, как устроить несоветское застолье: альтернативное меню на Новый год-2021.

Все подробности в спецтеме Новый год 2021: чек-лист

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