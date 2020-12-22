Идея для новогоднего подарка: 5 украинских бьюти-боксов с косметикой

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Иногда не стоит долго думать над подарком для девушки, потому что многие из нас любят косметику, а получить целую коробку уходовых или декоративных средств на Новый год – настоящая радость. Сегодня.Lifestyle рассказывает о пяти украинских бьюти-боксах, которые станут отличным подарком для вашей подруги, мамы, девушки или сестры.

В нашем списке – несколько вариантов разной косметики, по разным ценам. Преимущество бокса в том, что это уже готовый набор, старательно подобранный, чтобы удовлетворить каждую женщину. В некоторых боксах есть миниатюры, позволяющие ознакомиться с новинками или средствами, которые давно хотелось попробовать.

Just Mine

Фото: instagram.com/justmine_cosmetic

Первый бокс – натуральная косметика от бренда Just Mine. Внутри – гель для душа и баттер для тела, либо твердый шампунь для волос, кондиционер и масло. Вся продукция бренда cruelty free и eco-friendly.

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Стоимость: 45 грн.

Натхнення

Фото: nathnennia.com.ua

Набор натуральной косметики порадует сторонницу экопродукции. Здесь и бальзам для губ, и гель для душа, и мыло ручной работы и многое другое. Вместе с боксом можно выбрать поздравительную открытку.

Стоимость: 465 грн

CLIPSE BEAUTY BOX

Фото: Сегодня

Самый желанный подарок на предстоящие праздники, о котором мечтают девушки в этом году – CLIPSE BEAUTY BOX от Аллы Барановской. В нем – большое количество уходовой и декоративной косметики для лица, волос и тела от лучших мировых брендов, среди которых – Kerastase, VALMONT, St.BART, REVITALASH, GENOSYS, ERBORIAN, JANEKE и многие другие.

В каждом боксе девушек ждет еще и особенный подарок – идеальная красная помада и туалетная вода Libre от бренда YSL.

Beauty Box WOMAN Mr.SCRUBBER

Фото: mrscrubber.com

Идеальный набор для ванных процедур и не только. Вот один из примеров набора от Mr.SCRUBBER: бальзам и скраб для губ, сахарный скраб для тела, маска для лица и масло для кутикулы. Можно также выбрать любые продукты для наполнения.

Стоимость: от 299 грн

Organic Kitchen

Фото: ecolife.ua

Еще один недорогой вариант эко-продукции. В бокс входит несколько кремов, скраб и маска-лифтинг для кожи лица и тела. Идеальный подарок зимой, когда кожа требует особого ухода.

Стоимость: 340 грн.

Ранее мы рассказывали, что подарить подруге на Новый год.

Все подробности в спецтеме Новый год 2021: чек-лист

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