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Стыдно показывать: 17 самых смешных новогодних снимков

Сегодня, 11:45

Эти забавные фото претендуют на статус интернет-сенсации

Уже совсем скоро мы будем отмечать Новый год и Рождество, а это значит, что нам просто не обойтись без атмосферных фотографий возле елки и за праздничным столом. Но часто так бывает, что эти снимки получаются настолько абсурдными, что их стыдно кому-то показать или публиковать в соцсетях.

Креативщики Майк Бендер и Дуг Чернак решили сделать на этом бизнес. Они запустили проект Awkward Family Photos, в рамках которого публикуют самые неловкие и неудачные семейные фото, которые претендуют на статус интернет-сенсации.

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Посмотрите – это очень смешно!

1. Мое единственное детское фото. Почему?

Фото: Awkward Family Photos

2. Распаковка подарков на Рождество

Фото: Awkward Family Photos

3. Альбус Дамблдор?

Фото: Awkward Family Photos

4. Веселый Новый год в Югославии

Фото: Awkward Family Photos

5. Санта Клаус думает о том, куда он попал

Фото: Awkward Family Photos

6. Нет, лучше не улыбаться

Фото: Awkward Family Photos

7. Что произошло с этим ребенком?

Фото: Awkward Family Photos

8. Выбрал неудачную маску

Фото: Awkward Family Photos

9. Как поет одна звезда: "Я тебя слепила из того, что было"

Фото: Awkward Family Photos

10. Серьезная мамочка в лихие 90-е

Фото: Awkward Family Photos

11. Санта отпраздновал Рождество раньше времени

Фото: Awkward Family Photos

12. Когда у Деда Мороза нескучное лицо

Фото: Awkward Family Photos

13. Уставший Санта

Фото: Awkward Family Photos

14. Милые детки

Фото: Awkward Family Photos

15. Вот уж эти Санты...

Фото: Awkward Family Photos

16. Отец большого семейства. Рождество, утро

Фото: Awkward Family Photos

17. Открылось второе дыхание, наверное...

Фото: Awkward Family Photos

Напомним, ранее мы рассказывали, как украсить елку в 2021 году и как украсить дом на Новый год 2021.

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

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Источники: Сегодня , awkwardfamilyphotos.com
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