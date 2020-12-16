Стыдно показывать: 17 самых смешных новогодних снимков
Эти забавные фото претендуют на статус интернет-сенсации
Уже совсем скоро мы будем отмечать Новый год и Рождество, а это значит, что нам просто не обойтись без атмосферных фотографий возле елки и за праздничным столом. Но часто так бывает, что эти снимки получаются настолько абсурдными, что их стыдно кому-то показать или публиковать в соцсетях.
Креативщики Майк Бендер и Дуг Чернак решили сделать на этом бизнес. Они запустили проект Awkward Family Photos, в рамках которого публикуют самые неловкие и неудачные семейные фото, которые претендуют на статус интернет-сенсации.
Посмотрите – это очень смешно!
Напомним, ранее мы рассказывали, как украсить елку в 2021 году и как украсить дом на Новый год 2021.
Все подробности в спецтеме Новый год 2020
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