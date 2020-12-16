Стыдно показывать: 17 самых смешных новогодних снимков

Эти забавные фото претендуют на статус интернет-сенсации

Уже совсем скоро мы будем отмечать Новый год и Рождество, а это значит, что нам просто не обойтись без атмосферных фотографий возле елки и за праздничным столом. Но часто так бывает, что эти снимки получаются настолько абсурдными, что их стыдно кому-то показать или публиковать в соцсетях.

Креативщики Майк Бендер и Дуг Чернак решили сделать на этом бизнес. Они запустили проект Awkward Family Photos, в рамках которого публикуют самые неловкие и неудачные семейные фото, которые претендуют на статус интернет-сенсации.

Посмотрите – это очень смешно!

1. Мое единственное детское фото. Почему?

2. Распаковка подарков на Рождество

3. Альбус Дамблдор?

4. Веселый Новый год в Югославии

5. Санта Клаус думает о том, куда он попал

6. Нет, лучше не улыбаться

7. Что произошло с этим ребенком?

8. Выбрал неудачную маску

9. Как поет одна звезда: "Я тебя слепила из того, что было"

10. Серьезная мамочка в лихие 90-е

11. Санта отпраздновал Рождество раньше времени

12. Когда у Деда Мороза нескучное лицо

13. Уставший Санта

14. Милые детки

15. Вот уж эти Санты...

16. Отец большого семейства. Рождество, утро

17. Открылось второе дыхание, наверное...

Напомним, ранее мы рассказывали, как украсить елку в 2021 году и как украсить дом на Новый год 2021.

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться