Что дарить дочери, жене и родителям на Новый год 2021 — гид по подаркам от Владимира Остапчука

Телеведущий пожелал всем находить в жизни больше позитива

До Нового года 2021 осталось чуть больше недели, поэтому время купить подарки еще есть. Какие презенты популярны в этом сезоне, узнавал корреспондент Владислав Палывода вместе с популярным телеведущим Владимиром Остапчуком. Что мужчины выбрали для родных и близких шоумена – далее в материале.

Сюжет Владислава Палыводы, Александра Петровского и Ивана Чагура Видео: Сегодня

Елку установили, а значит, самое время позаботиться о новогодних подарках. Телеведущий Владимир Остапчук признался, что именно новогодних праздников все ждут больше всего, а еще – это самый большой удар по бюджета семьи, ведь подарки нужно купить всем близким.

Подарок для дочери на Новый год 2021: умные часы

Умные часы в подарок дочери на Новый год Фото: Depositphotos

Дочь Владимира Эмилия мечтает об умных часах. Главными критериями телеведущий назвал цену – до 2 тысяч гривен, чтобы часы поддерживали телефонную связь, а также внешний вид – изображение принцессы или Эльзы из популярного мультфильма, будет идеальными.

Подарок для родителей на Новый год 2021: гриль

Домашний гриль в подарок на Новый год Фото: Depositphotos

Владимир Остапчук для своих родителей на Новый год хочет приобрести гриль.

"Всем домохозяйкам, которые классно умеют готовить, я вам реально говорю – вы своего мужа, парня, отца или сына просите эту вещь подарить, потому что она незаменима дома", – заверяет телеведущий.

По его словам, всего несколько минут в гриле и любое мясо или рыба становятся очень вкусными.

Стоимость на гриль стартует от 2 тысяч гривен – в зависимости от размеров и комплектации.

Подарок для жены на Новый год 2021: косметика

Косметика в качестве подарка на Новый год Фото: Depositphotos

Вкусы жены Владимир знает, поэтому идет в магазин в отдел косметики. Там ему предложили купить красивую палитра теней, помад и всего, что любят девушки.

Стоимость такого красивого бокса 5846 гривен, но с учетом скидки в 40%, цена будет гораздо ниже.

"Мне хотелось бы пожелать одного – чтобы мы во всем, что делаем в жизни находили позитив и плюсы. Каким бы ни был 2020 год, давайте запомним, что в нем хорошего было и будем верить в лучшее в грядущем 2021 году. И самое главное – это беречь родных и близких и быть здоровыми", – подытожил телеведущий поздравлением с наступающими праздниками.

Тем временем мы выяснили, что подарить маме на Новый год 2021: пять небанальных идей.

Все подробности в спецтеме Новый год 2021 чек-лист

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