10 фото людей, которые ведут себя так, словно они бессмертные
Не повторяйте эти опасные трюки дома
На платформе Reddit существует раздел OSHA, в котором собраны фотографии, демонстрирующие наплевательское отношение некоторых людей к технике безопасности.
Начиная с рискованно установленных стремянок и заканчивая оголенными проводами на производстве – мы собрали для вас снимки конструкций, чьи создатели ведут себя так, словно у них в запасе есть несколько дополнительных жизней.
Эта страничка позаимствовала свое название у OSHA – Управления по охране труда и здоровья. Авторы идеи пытаются убедить работников не делать настолько опасных трюков.
1. Установка кондиционера
2. А вам слабо так?
3. Когда дома есть мастер на все руки!
4. Обычный день электрика
5. Выглядит не очень надежно
6. "Миша, дорогой, только не двигайся"
7. В этом заведении работают только счастливчики
8. Ужасная идея
9. "Руководитель рабочих сказал, что прибегал к подобному трюку уже не первый раз"
10. Нет, закреплять груз не нужно
Напомним, мы делали подборку 25 гениальных реклам, создателям которых нужно выписать премию. Кроме этого, посмотрите на 17 невероятных снимков с оптической иллюзией.
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