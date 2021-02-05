Снимаем маски: красотки показали свои проблемные лица без фотошопа (фото)
Девушки устроили вирусный флешмоб #FilterDrop
В бесконечном потоке гламурной косметической рекламы в Instagram трудно понять, что на самом деле реально, а что нет. Идеально ровная кожа без дефектов, безупречная улыбка и роскошные волосы моделей парой заставляют задуматься: "Ну что со мной не так?". Ведь зеркало дома показывает совсем другую картинку.
Визажист Саша-Луиза Паллари решила бросить вызов этой порочной тенденции и запустила вирусную кампанию #FilterDrop ("Без фильтров"), призывающую других женщин публично показывать свои естественные лица.
Кроме этого, Паллари даже подала жалобу в Управление по стандартам рекламы (ASA) в Великобритании – и ей уже пришел ответ. Организация выступила против рекламы, которая "обманным путем преувеличивает эффект, которого можно достичь с помощью конкретного косметического продукта".
Саша-Луиза считает, что это официальное заявление – ее первая маленькая победа на пути разрушения стереотипов и предубеждений.
Давайте же посмотрим на лица тех девушек, которые поддержали инициативу визажиста и не побоялись показать свою настоящую внешность.
Многие стесняются, когда кожа блестит
Другой ракурс и немножко румян
Другой оттенок кожи
Морщинки есть у всех
Акне
Поры на коже
С фильтром и без
С цветом глаз, конечно, перебор
До и после ретуши
Такие вот бывают трансформации
Просто волшебство!
Напомним, ранее мы писали, как подруги с разными типами фигурами выглядят в одинаковом нижнем белье.
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