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Снимаем маски: красотки показали свои проблемные лица без фотошопа (фото)

Сегодня, 11:35

Девушки устроили вирусный флешмоб #FilterDrop

В бесконечном потоке гламурной косметической рекламы в Instagram трудно понять, что на самом деле реально, а что нет. Идеально ровная кожа без дефектов, безупречная улыбка и роскошные волосы моделей парой заставляют задуматься: "Ну что со мной не так?". Ведь зеркало дома показывает совсем другую картинку.

Визажист Саша-Луиза Паллари решила бросить вызов этой порочной тенденции и запустила вирусную кампанию #FilterDrop ("Без фильтров"), призывающую других женщин публично показывать свои естественные лица.

Кроме этого, Паллари даже подала жалобу в Управление по стандартам рекламы (ASA) в Великобритании – и ей уже пришел ответ. Организация выступила против рекламы, которая "обманным путем преувеличивает эффект, которого можно достичь с помощью конкретного косметического продукта".

Саша-Луиза считает, что это официальное заявление – ее первая маленькая победа на пути разрушения стереотипов и предубеждений.

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Давайте же посмотрим на лица тех девушек, которые поддержали инициативу визажиста и не побоялись показать свою настоящую внешность.

Многие стесняются, когда кожа блестит

Фото: Instagram | Filterdrop

Другой ракурс и немножко румян

Фото: Instagram | Filterdrop

Другой оттенок кожи

Фото: Instagram | Filterdrop

Морщинки есть у всех

Фото: Instagram | Filterdrop

Акне

Фото: Instagram | Filterdrop

Поры на коже

Фото: Instagram | Filterdrop

С фильтром и без

Фото: Instagram | Filterdrop

С цветом глаз, конечно, перебор

Фото: Instagram | Filterdrop

До и после ретуши

Фото: Instagram | Filterdrop

Такие вот бывают трансформации

Фото: Instagram | Filterdrop

Просто волшебство!

Фото: Instagram | Filterdrop

Напомним, ранее мы писали, как подруги с разными типами фигурами выглядят в одинаковом нижнем белье.

Смотрите видео: как женщине с параметрами, которые далеки от модельных, удалось полюбить себя

Кроме этого, Сегодня.Lifestyle рассказывали о 31-летней модели Шейле Фонг из Флориды (США), которая прославилась в Сети благодаря своим пышным формам.

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Источники: Сегодня , instagram.com/explore/tags/filterdrop
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