20 нелепых ситуаций в семейной жизни, которые заставят вас улыбнуться (фото)
Над этими забавными зарисовками смеются миллионы людей со всего мира
Талантливый художник из израильского Тель-Авива Йехуда Девир рисует очень трогательные и смешные комиксы о семейной жизни c женой Майей. Его забавными зарисовками в Instagram наслаждаются миллионы людей со всего мира.
Каждый из нас попадал в эти нелепые по своей сути ситуации, которые изображает в своих комиксах Йехуда. Сложности совместного приема душа, вечная борьба с тараканами, горы немытой посуды, подшучивание друг над другом – оказывается, все это может выглядеть очень даже мило!
Смотрите самые прикольные картинки Йехуды Девира в нашей сегодняшней подборке.
1. Доброе утро!
2. Мне так удобно
3. Типичный случай в автобусе
4. Проблема, с которой сталкиваются все беременные женщины
5. Упс
6. Выходной
7. "Окей, я готова! Скажи мне, за кого болеть"
8. "Я знаю, ты справишься"
9. Такова судьба
10. Там монстр!
11. Зонтика на всех не хватит
12. Разное отношение к лишнему весу
13. Классика
14. Все понятно без слов
15. "Началась зима..."
16. С днем Святого Валентина!
17. Подушка для путешествий
18. Депиляция
19. После праздников
20. Мне только туфли надеть
Напомним, ранее мы опубликовали ТОП-12 жизненных комиксов про девочек.
О том, как живут художники в Германии, узнайте из сюжета:
Еще в одной нашей подборке вы тоже сможете узнать себя – 10 неловких случаев, когда не стоило нажимать кнопку "Отправить сообщение".
Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни
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