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20 нелепых ситуаций в семейной жизни, которые заставят вас улыбнуться (фото)

Сегодня, 15:23

Над этими забавными зарисовками смеются миллионы людей со всего мира

Талантливый художник из израильского Тель-Авива Йехуда Девир рисует очень трогательные и смешные комиксы о семейной жизни c женой Майей. Его забавными зарисовками в Instagram наслаждаются миллионы людей со всего мира.

Каждый из нас попадал в эти нелепые по своей сути ситуации, которые изображает в своих комиксах Йехуда. Сложности совместного приема душа, вечная борьба с тараканами, горы немытой посуды, подшучивание друг над другом – оказывается, все это может выглядеть очень даже мило!

Смотрите самые прикольные картинки Йехуды Девира в нашей сегодняшней подборке.

1. Доброе утро!

Фото: Instagram | Jude Devir

2. Мне так удобно

Фото: Instagram | Jude Devir

3. Типичный случай в автобусе

Фото: Instagram | Jude Devir

4. Проблема, с которой сталкиваются все беременные женщины

Фото: Instagram | Jude Devir

5. Упс

Фото: Instagram | Jude Devir

6. Выходной

Фото: Instagram | Jude Devir

7. "Окей, я готова! Скажи мне, за кого болеть"

Фото: Instagram | Jude Devir

8. "Я знаю, ты справишься"

Фото: Instagram | Jude Devir

9. Такова судьба

Фото: Instagram | Jude Devir

10. Там монстр!

Фото: Instagram | Jude Devir

11. Зонтика на всех не хватит

Фото: Instagram | Jude Devir

12. Разное отношение к лишнему весу

Фото: Instagram | Jude Devir

13. Классика

Фото: Instagram | Jude Devir

14. Все понятно без слов

Фото: Instagram | Jude Devir

15. "Началась зима..."

Фото: Instagram | Jude Devir

16. С днем ​​Святого Валентина!

Фото: Instagram | Jude Devir

17. Подушка для путешествий

Фото: Instagram | Jude Devir

18. Депиляция

Фото: Instagram | Jude Devir

19. После праздников

Фото: Instagram | Jude Devir

20. Мне только туфли надеть

Фото: Instagram | Jude Devir

Напомним, ранее мы опубликовали ТОП-12 жизненных комиксов про девочек.

О том, как живут художники в Германии, узнайте из сюжета:

Еще в одной нашей подборке вы тоже сможете узнать себя – 10 неловких случаев, когда не стоило нажимать кнопку "Отправить сообщение".

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: instagram.com/jude_devir
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