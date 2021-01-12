25 гениальных реклам, создателям которых нужно выписать премию (фото)
Они привлекут внимание любого потенциального покупателя
Многие из нас ненавидят рекламу. Это вполне нормально и неудивительно, потому что реклама в самых разных видах и формах окружает нас практически везде.
Как правило, она однообразна и неинтересна – слишком яркая, броская, со скучными слоганами и однотипным визуальным решением. Но бывают весьма интересные и даже (не побоимся этого слова) гениальные идеи.
Итак, в нашей сегодняшней подборке 25 самых креативных наружных реклам, которые привлекут внимание любого потенциального покупателя.
Напомним, ранее в официальном Instagram-аккаунте французского косметического бренда Nars появилось короткое рекламное видео, которое вызвало споры у пользователей Сети.
Смотрите видео: реклама, которая может довести до инфаркта
Кроме этого, мы рассказывали, как министра высмеяли за рекламу с девушкой в нижнем белье.
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