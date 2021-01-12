25 гениальных реклам, создателям которых нужно выписать премию (фото)

Они привлекут внимание любого потенциального покупателя

Многие из нас ненавидят рекламу. Это вполне нормально и неудивительно, потому что реклама в самых разных видах и формах окружает нас практически везде.

Как правило, она однообразна и неинтересна – слишком яркая, броская, со скучными слоганами и однотипным визуальным решением. Но бывают весьма интересные и даже (не побоимся этого слова) гениальные идеи.

Итак, в нашей сегодняшней подборке 25 самых креативных наружных реклам, которые привлекут внимание любого потенциального покупателя.

1. Реклама к 50-летию Мичиганского государственного университета

2. Рекламный щит военно-морского музея

4. "Фантастические твари и где их искать"

5. Рекламный щит государственного долга в США

6. Визуальные иллюзии

7. Реклама пылесоса

8. Шоколадный рекламный щит в Мумбаи

9. Препарат от головной боли

10. Рекламный щит мультфильма "Фердинанда" (3D)

11. Реклама триммера для носа

12. Рекламный щит в Хьюстоне

13. Реклама авто

14. Афиша фильма о крушении космического корабля

16. Реклама косметического средства

17. "Смотрите, я могу нарисовать небо"

18. Реклама ножей

19. Рекламный щит для iPod

20. Креативная реклама закусочной

Напомним, ранее в официальном Instagram-аккаунте французского косметического бренда Nars появилось короткое рекламное видео, которое вызвало споры у пользователей Сети.

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Кроме этого, мы рассказывали, как министра высмеяли за рекламу с девушкой в нижнем белье.

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