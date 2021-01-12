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25 гениальных реклам, создателям которых нужно выписать премию (фото)

Сегодня, 14:31

Они привлекут внимание любого потенциального покупателя

Многие из нас ненавидят рекламу. Это вполне нормально и неудивительно, потому что реклама в самых разных видах и формах окружает нас практически везде.

Как правило, она однообразна и неинтересна – слишком яркая, броская, со скучными слоганами и однотипным визуальным решением. Но бывают весьма интересные и даже (не побоимся этого слова) гениальные идеи.

Итак, в нашей сегодняшней подборке 25 самых креативных наружных реклам, которые привлекут внимание любого потенциального покупателя.

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1. Реклама к 50-летию Мичиганского государственного университета

Фото: Imgur

2. Рекламный щит военно-морского музея

Фото: Imgur

3. 3D-ножницы (реклама фильма)

Фото: Imgur

4. "Фантастические твари и где их искать"

Фото: Imgur

5. Рекламный щит государственного долга в США

Фото: Imgur

6. Визуальные иллюзии

Фото: Imgur

7. Реклама пылесоса

Фото: Imgur

8. Шоколадный рекламный щит в Мумбаи

Фото: Imgur

9. Препарат от головной боли

Фото: Imgur

10. Рекламный щит мультфильма "Фердинанда" (3D)

Фото: Imgur

11. Реклама триммера для носа

Фото: Imgur

12. Рекламный щит в Хьюстоне

Фото: Imgur

13. Реклама авто

Фото: Imgur

14. Афиша фильма о крушении космического корабля

Фото: Imgur

15. "Звездные войны"

Фото: Imgur

16. Реклама косметического средства

Фото: Imgur

17. "Смотрите, я могу нарисовать небо"

Фото: Imgur

18. Реклама ножей

Фото: Imgur

19. Рекламный щит для iPod

Фото: Imgur

20. Креативная реклама закусочной

Фото: Imgur

Напомним, ранее в официальном Instagram-аккаунте французского косметического бренда Nars появилось короткое рекламное видео, которое вызвало споры у пользователей Сети.

Смотрите видео: реклама, которая может довести до инфаркта

Кроме этого, мы рассказывали, как министра высмеяли за рекламу с девушкой в нижнем белье.

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Источник: Сегодня
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