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Магия перспективы: 17 невероятных снимков с оптической иллюзией

Сегодня, 15:10

Эти фотографии сделаны на камеру обычного мобильного телефона

Португальский дизайнер и фотограф-аматор Филипп SJ из Лиссабона создает стильные и необычные снимки для Instagram, не используя для этого никаких специальных средств. В ход идет только бешенная фантазия самого автора и камера обыкновенного мобильного телефона!

"До этого я использовал Instagram, как и все остальные люди. Делал банальные фотографии своих родственников, еды… Но однажды я снял племянника сверху и заметил, что необычный выбор перспективы и ракурса полностью меняют эстетику кадра. После этого я начал знакомиться с удивительными творческими проектами фотографов из разных уголков мира и понял, что и сам хочу таким одним из них", – признается Филипп SJ.

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Ниже представлены самые интересные его работы.

1. Небесное ремесло

Фото: Instagram | Filipe SJ

2. Эйфелева башня

Фото: Instagram | Filipe SJ

3. "Держись, братан!"

Фото: Instagram | Filipe SJ

4. "Пожалуйста, просто не делай этого!"

Фото: Instagram | Filipe SJ

5. Вкусное небо

Фото: Instagram | Filipe SJ

6. Лети высоко

Фото: Instagram | Filipe SJ

7. Волшебная шляпа

Фото: Instagram | Filipe SJ

8. Тяжелая ноша

Фото: Instagram | Filipe SJ

9. "Папаша, огоньку не найдется?"

Фото: Instagram | Filipe SJ

10. "Отпусти меня"

Фото: Instagram | Filipe SJ

11. Деревянные ноги

Фото: Instagram | Filipe SJ

12. Принтер сломался

Фото: Instagram | Filipe SJ

13. LEGO большого размера

Фото: Instagram | Filipe SJ

14. НЛО?

Фото: Instagram | Filipe SJ

15. Тем временем в Хогвартсе

Фото: Instagram | Filipe SJ

16. Спонтанная река

Фото: Instagram | Filipe SJ

17. Младший брат незаметно вырос

Фото: Instagram | Filipe SJ

Напомним, ранее Моника Шаффнер из Новой Зеландии, прогуливаясь на пляже, случайно сняла на видео оптическую иллюзию – лайнер, который будто бы завис над океаном.

Смотрите видео: забавная подборка фокусников из разных уголков мира

Кроме этого, мы писали об интересной фотографии, на которой якобы запечатлен ночной пейзаж на берегу моря, но на самом деле это оптическая иллюзия.

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Источники: Сегодня , instagram.com/filipesj
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