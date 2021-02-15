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10 фото людей, які поводяться так, наче вони безсмертні

Сьогодні, 14:50

Не повторюйте ці небезпечні трюки вдома

На платформі Reddit є розділ OSHA, в якому зібрані фотографії, що демонструють зневажливе ставлення деяких людей до техніки безпеки.

Від з ризиковано встановлених драбин й до оголених проводів на виробництві – ми зібрали для вас фотографії конструкцій, чиї творці поводяться так, наче у них в запасі є кілька додаткових життів.

Ця сторінка взяла свою назву в OSHA – Управління з охорони праці та здоров'я. Автори ідеї намагаються переконати робітників не виконувати таких небезпечних трюків.

1. Встановлення кондиціонера

Фото: Reddit | OSHA

2. А ви можете так?

Фото: Reddit | OSHA

3. Коли вдома є майстер на всі руки!

Фото: Reddit | OSHA

4. Звичайний день електрика

Фото: Reddit | OSHA

5. Видається не дуже надійним

Фото: Reddit | OSHA

6. "Мишко, дорогенький, тільки не ворушися"

Фото: Reddit | OSHA

7. У цьому закладі працюють тільки щасливчики

Фото: Reddit | OSHA

8. Жахлива ідея

Фото: Reddit | OSHA

9. "Начальник робітників сказав, що вони роблять це уже не вперше"

Фото: Reddit | OSHA

10. Ні, закріплювати вантаж не потрібно

Фото: Reddit | OSHA

Нагадаємо, ми робили добірку 25 геніальних реклам, творцям яких потрібно виписати премію. Крім цього, подивіться на 17 неймовірних знімків з оптичною ілюзією.

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Джерела: Сьогодні , reddit.com/r/OSHA
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