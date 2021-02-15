10 фото людей, які поводяться так, наче вони безсмертні
Не повторюйте ці небезпечні трюки вдома
На платформі Reddit є розділ OSHA, в якому зібрані фотографії, що демонструють зневажливе ставлення деяких людей до техніки безпеки.
Від з ризиковано встановлених драбин й до оголених проводів на виробництві – ми зібрали для вас фотографії конструкцій, чиї творці поводяться так, наче у них в запасі є кілька додаткових життів.
Ця сторінка взяла свою назву в OSHA – Управління з охорони праці та здоров'я. Автори ідеї намагаються переконати робітників не виконувати таких небезпечних трюків.
1. Встановлення кондиціонера
2. А ви можете так?
3. Коли вдома є майстер на всі руки!
4. Звичайний день електрика
5. Видається не дуже надійним
6. "Мишко, дорогенький, тільки не ворушися"
7. У цьому закладі працюють тільки щасливчики
8. Жахлива ідея
9. "Начальник робітників сказав, що вони роблять це уже не вперше"
10. Ні, закріплювати вантаж не потрібно
Нагадаємо, ми робили добірку 25 геніальних реклам, творцям яких потрібно виписати премію. Крім цього, подивіться на 17 неймовірних знімків з оптичною ілюзією.
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