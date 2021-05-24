Вино из одуванчиков – "Сегодня" нашли семью в Винницкой области, которая делает эксклюзивный напиток (видео)

Дозревает такое вино полгода, а вкуснее всего оно с жареным сыром

Фото: вино из одуванчиков, іnstagram.com/lah_fearless_unstop_able/ instagram.com/slowdrinks/

Вино из одуванчиков – это не только название книги, но и реальный напиток, которые многие успешно научились готовить. Журналисты "Сегодня" разыскали в Винницкой области семью Виктории и Виталия Спивак, которая научилась делать вино из одуванчиков и постоянно экспериментирует над рецептурой. Начинающие виноделы также рассказали, с чем его пить вкуснее всего.

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Приготовления вина из одуванчиков нужно начинать со сбора правильных цветов

Собирать нужно только те одуванчики, которые полностью открылись. Для вина нужны только желтые лепестки. Сначала их засыпают сахаром и на несколько дней оставляют на солнце. Затем добавляют теплую воду, настаивают, приправляют лимонным и апельсиновым соком.

Настаивать вино нужно в трехлитровой банке, под резиновой перчаткой, надетой на горлышко. Напиток должен стоять в темном месте. Дозревает вино из одуванчиков полгода.

Вариации других напитков на основе одуванчиков

Если добавить чуть меньше сахара, то получится настоящий сухой мартини, но вкус одуванчика все равно будет чувствоваться.

Какая польза может быть от одуванчиков, добавленных в рацион?

Диетолог Галина Бурковская назвала три плюса:

помогает очистить печень и желчный пузырь

укрепляет иммунитет

улучшает зрение

Есть ли противопоказания?

Эксперт по продовольственной безопасности Светлана Краевская рассказала, если есть камни в желчных путях, то нужно быть очень осторожным, так как эти камни могут начать свое движение, а это может повлечь негативные последствия.

Но прежде чем лакомиться блюдами из одуванчика, необходимо проконсультироваться с врачом.

С чем вкуснее всего пить вино из одуванчиков?

Вкуснее всего это вино пить с поджаренным на огне сыром или вяленым мясом. Сам же цветок одуванчика добавляют в салаты и делают из них варенье.

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