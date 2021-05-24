Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Вино из одуванчиков – "Сегодня" нашли семью в Винницкой области, которая делает эксклюзивный напиток (видео)

Сегодня, 16:11

Дозревает такое вино полгода, а вкуснее всего оно с жареным сыром

Фото: вино из одуванчиков, іnstagram.com/lah_fearless_unstop_able/ instagram.com/slowdrinks/
Фото: вино из одуванчиков, іnstagram.com/lah_fearless_unstop_able/ instagram.com/slowdrinks/

Вино из одуванчиков – это не только название книги, но и реальный напиток, которые многие успешно научились готовить. Журналисты "Сегодня" разыскали в Винницкой области семью Виктории и Виталия Спивак, которая научилась делать вино из одуванчиков и постоянно экспериментирует над рецептурой. Начинающие виноделы также рассказали, с чем его пить вкуснее всего.

Если вы находитесь в поисках креативного подарка родным и друзьям, ищите идеи в нашем календаре праздников мая.

Приготовления вина из одуванчиков нужно начинать со сбора правильных цветов

Собирать нужно только те одуванчики, которые полностью открылись. Для вина нужны только желтые лепестки. Сначала их засыпают сахаром и на несколько дней оставляют на солнце. Затем добавляют теплую воду, настаивают, приправляют лимонным и апельсиновым соком.

Настаивать вино нужно в трехлитровой банке, под резиновой перчаткой, надетой на горлышко. Напиток должен стоять в темном месте. Дозревает вино из одуванчиков полгода.

Вариации других напитков на основе одуванчиков

Если добавить чуть меньше сахара, то получится настоящий сухой мартини, но вкус одуванчика все равно будет чувствоваться.

Какая польза может быть от одуванчиков, добавленных в рацион?

Диетолог Галина Бурковская назвала три плюса:

  • помогает очистить печень и желчный пузырь
  • укрепляет иммунитет
  • улучшает зрение

Есть ли противопоказания?

Эксперт по продовольственной безопасности Светлана Краевская рассказала, если есть камни в желчных путях, то нужно быть очень осторожным, так как эти камни могут начать свое движение, а это может повлечь негативные последствия.

Но прежде чем лакомиться блюдами из одуванчика, необходимо проконсультироваться с врачом.

С чем вкуснее всего пить вино из одуванчиков?

Вкуснее всего это вино пить с поджаренным на огне сыром или вяленым мясом. Сам же цветок одуванчика добавляют в салаты и делают из них варенье.

Здесь узнаете, что такое чай сенча и действительно ли он помогает похудеть.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
5 фактов о пользе вина, которые вы могли не знать Чайная история: как он завоевал мир и что мы делаем не так, когда его завариваем Украинский суперфуд - чай из шиповника: полезные свойства и рецепты Борщ с вишнями - новый гастротренд. "Сегодня" узнали, где и как в Украине готовят это блюдо (видео)
одуванчик вино рецепт польза и вред
Реклама

Новости партнеров

Жена футболиста сборной Украины вызвала “пожар” в сети
Жена футболиста сборной Украины вызвала “пожар” в сети
Звезда рестлинга захотела сняться для Playboy: фото спортсменки
Звезда рестлинга захотела сняться для Playboy: фото спортсменки
Блюда из остатков картофельного пюре. Три рецепта
Блюда из остатков картофельного пюре. Три рецепта
Лорак сообщила поклонникам приятную новость
Лорак сообщила поклонникам приятную новость

Популярные статьи

Сегодня, 16:39Вкусно

Как получить максимум пользы от чая матча: 9 важных правил и 2 рецепта с ним

Сегодня, 06:50Психо

Гороскоп на сегодня 24 мая для всех знаков зодиака: Овны, не насилуйте себя – отдохните!

Вчера, 16:57Звездно

Это успех: выступление Go_A на Евровидении-2021 попало на первое место в трендах YouTube

Вчера, 14:40Звездно

Ани Лорак не пришла на музыкальную премию в Москве. В Сети считают, что виноват Меладзе

Вчера, 12:53Звездно

Настя Каменских и Потап отмечают годовщину свадьбы! История романа, который они скрывали годами

Вчера, 11:22Звездно

Победителя Евровидения-2021 обвинили в употреблении наркотиков во время шоу. Он не стал молчать

Вчера, 09:51Звездно

Почему все сходят с ума по солисту группы Måneskin, которая стала победителем Евровидения-2021

Вчера, 02:24Звездно

Go_A — пятые! Видео выступления Украины в финале Евровидения-2021

Вчера, 02:07Звездно

Как голосовали в финале Евровидения-2021: турнирная таблица

22 маяФаново

День Николая Чудотворца: приметы и что нельзя делать в этот день

22 маяПсихо

Гороскоп на сегодня 22 мая для всех знаков зодиака: Рыбы, вас ждет романтическое знакомство!

22 маяЗвездно

Юля Зайка о финале Холостяка: Сердце лопнуло, как шар, в который воткнули кинжал

22 маяЗвездно

Холостяк-11: что известно о победительнице проекта – Анне Богдан

22 маяЗвездно

Анна Богдан стала победительницей проекта Холостяк-11

21 маяВкусно

Ваша специя по гороскопу – узнайте, чем именно вам нужно приправлять еду

21 маяАктуально

Михаил Поплавский и Олег Винник наградили звезд премией "Украинская песня года"

Новости партнеров

Ленивые пирожки без теста: элементарный рецепт
Ленивые пирожки без теста: элементарный рецепт
Рецепт драников: дешево и очень вкусно
Рецепт драников: дешево и очень вкусно
Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Трайфлы. Как приготовить нашумевший десерт
Трайфлы. Как приготовить нашумевший десерт
Выступление Макаревича в Днепре: как встречали российского певца
Выступление Макаревича в Днепре: как встречали российского певца
ТОП-5 мультфильмов, которые стоят времени
ТОП-5 мультфильмов, которые стоят времени
Леся Никитюк сразила поклонников откровенными снимками
Леся Никитюк сразила поклонников откровенными снимками
Участница “Холостяка” Анна Богдан раскрыла главную тайну пост-шоу
Участница “Холостяка” Анна Богдан раскрыла главную тайну пост-шоу

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять