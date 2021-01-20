Украинский суперфуд – чай из шиповника: полезные свойства и рецепты

Целебные свойства шиповника огромны. В его состав входят десятки микроэлементов, необходимых для здоровья

Зимой, при резких перепадах температуры воздуха очень важно не только уметь правильно противостоять морозам и холодам, но и помнить о поддержке иммунитета. В этом может прекрасно помочь чай из шиповника. Плоды шиповника – замечательное средство для укрепления иммунитета и общего оздоровления организма. В составе шиповника много микроэлементов таких, как пектин, эфирные масла, дубильные вещества, каротин. Из минералов в шиповнике есть железо, натрий и фосфор. Вместе с диетологом Лорой Филипповой разберемся во всех свойствах шиповника максимально подробно и узнаем, какие напитки можно готовить из этой ягоды .

Фото: instagram.com/filippova_dietology/

"Ягоды шиповника можно назвать настоящим украинским суперфудом благодаря своему богатому витаминному составу.

По количеству витамина С, к примеру, шиповник в несколько раз богаче лимона. Среди других витаминов, которые содержат плоди шиповника – витамины группы В, РР и Р. Микроэлементы – калий, натрий, железо и магний. А еще в составе есть пептиды и дубильные вещества. Теперь обо всем подробней", – говорит Лора Филиппова.

Шиповник в виде отвара и его функции

Чай из шиповника Фото: Depositphotos

Отвар из шиповника обладает:

противовоспалительным действием

укрепляет иммунную систему

полезен для кровеносной системы, благодаря содержанию железа

понижает артериальное давление

обладает мочегонным действием, поэтому лучше употреблять напиток в первой половине дня

помогает справиться с отеками

полезен при кормлении грудью – повышает лактацию

Калорийность отвара из шиповника

Без добавления сахара или меда калорийность такого напитка всего 26 ккал на чашку (200 г). Можно с вечера залить плоды шиповника кипятком и закрыть в термосе. На утро напиток готов. Полезно пить натощак. Детям – чашка в день, взрослым – до 2-х чашек.

И еще несколько рецептов напитков из шиповника

Фото: instagram.com/traviattika/

Чай из шиповника можно заваривать как в чайнике, так и термосе. Две столовые ложки измельченных ягод заливают стаканом кипятка и настаивают в течении 8-10 минут.

Также плоды шиповника можно сочетать с чаем или каркаде. Чтобы чай получился вкусным и ароматным, его заваривают в термосе. Для этого берут три столовые ложки шиповника, одну чайную ложку чая и сахар по вкусу, настаивают в течении двух часов.

В итоге вы получаете вкусный, ароматный, а самое главное – очень полезный целительный напиток. Обязательно включите в свой рацион чай из шиповника в зимний период. Он согреет вас в холодный день и защитит от простуды.

А здесь читайте о продуктах, которые помогут работе вашей печени.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться