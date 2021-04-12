5 фактов о пользе вина, которые вы могли не знать

Вы удивитесь и возьмете на заметку

Вино – это напиток аристократов, как говорил известный телеведущий Владимир Остапчук в интервью рубрики "Звездный антистресс". Вангуем, переброженный напиток из винограда стал одной из ваших привычек во время карантина. И вы уже в раздумьях отказаться от нее и включить режим "сухого" закона. Но не спешите! Внимательно прочтите статью и узнайте, сколько нужно выпить вина, чтобы не стресовать, перестраховаться от диабета и почему с напитком можно сравнить лечение у косметолога.

Без шуток, только реальные опыты ученых, которым можно верить. И использовать в случае, если друзья снова будут упрекать, что в вашем домашнем баре только вино, а не набор для приготовления коктейлей.

Вино как антистресс

Шутили во время вечеринок, что вино – ваш личный эффективный лайфхак для антистресса? А теперь без смеха, оно действительно влияет как антидепрессант на организм человека. Этот факт доказали исследователи из Predimed, отмечает Fox News .

Они проанализировали 5500 человек, употреблявших разные виды алкоголя в течение семи лет, и как результат – люди, которые пили от 2 до 7 бокалов вина в неделю были меньше подвержены депрессии. А те кто не пил – наоборот! Но не спешите бежать в магазин за бутылкой розе, читайте дальше.

Вино как лечебная космецевтика

Считали, что алкоголь негативно влияет на кожу лица? Да, правда здесь существуют, но сухое красное вино не входит в "черный список". Ученые из университета Калифорнии (UCLA) доказали, что высокий уровень антиоксидантов в вине блокирует рост бактерий и уменьшает потенциальную появление угрей (но не существуют панацеей). Об этом пишет Independent .

Вино Фото: Pinterest

Антиоксиданты омолаживают кожу и повышают ее эластичность, также присутствует процесс омоложения, так как ускоренное кровообращение во время питья предотвращает образование морщин. Антиоксиданты в вине положительно влияют на кожу, как ни крути! Но когда будете пить – помните о разумном употребление и не переусердствуйте.

Вино как защита от диабета

Вино не только борется с депрессией, но и защищает от диабета. Факты подтверждены исследователями из Университета Южной Дании, которые опубликовал Huffington Post. В ходе исследования они анализировали состояние 70 551 человек в течение пяти лет. И выяснили, что употребление четырех бокалов вина в неделю снижает риск появления диабета на 27% среди мужчин и 32% среди женщин.

Алкоголь с большим содержанием спирта, как популярный джин – наоборот повышает риски заболевания. Ученые акцентируют внимание на количестве бокалов во время употребления, если увеличить дозу, то эффекта не ждите.

Вино как средство дезинфекции ротовой полости

Не зубной пастой единственной, вино также обладает антисептическим действием. Сразу задумались, чтобы заменить классические ополаскиватели на красное сухое?

Об этом утверждает доказательство исследователей из Испании, которое опубликовано на Agricultural and Food Chemistry . Они обнаружили, что полифенолы, которые существуют в вине, минимизируют вредные вещества в полости рта при питье вина. К слову, полифенол – антиоксидант, который также существуют в привычных нам продуктах (кофе, сидре, вишни, фасоли, зеленом чае и других продуктах) и защищает от воздействия свободных радикалов.

Ученые сравнили влияние различных полифенолов в ротовой полости: красного вина, виноградных косточек и винного экстракта. Обнаружено, что полифенолы вина могут остановить рост бактерий, но более эффективное влияние все же имеет кофеин и р-кумаровая кислота.

Вино как средство для здоровья глаз

Лайфхак пяти бокалов для потенциальной минимизации появления катаракты вам известен, о нем рассказывали ранее. Словом, если пить до 5 бокалов вина в неделю, то уменьшите шанс появления катаракты.

Вино Фото: Pinterest

Фактом поделились исследователи из больницы NHS Foundation Trust и Института офтальмологии Университетского колледжа Лондона. И доказали, что указанная доза в неделю минимизирует риск появления катаракты на 23%.

Вино – это всегда хорошая идея: не только вкусно, но и полезно. Это один из аргументов, почему его часто дарят в качестве подарка. Если вы практикуете выбор других подарков для родных – переходите на наш апрельский календарь! Найдете оригинальные идеи, которые захотите использовать.

Недавно мы рассказали о пять бюджетных "инсайтов", которые сделают питье алкоголя дома интереснее.

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