Чайная история: как он завоевал мир и что мы делаем не так, когда его завариваем

А именно – когда заливаем белый чай кипятком или выбираем неправильное время для настаивания

Фото: freepik.com, instagram.com/china_india_dialogue/

Вот несправедливо чай списывают со счетов, акцентируя внимание на кофе. Да, в современном мире кофе уделяется больше нашего внимания, он повсюду и нельзя говорить, что не заслуженно. Но чай всегда был рядом. Он приходит к нашему столу тогда, когда хочется почувствовать его вкус, знакомый с детства, или окунуться в особую атмосферу, приготовив пуэр. В этом материале узнаем, как чай завоевывал мир и нас, почему многие так и не научились его заваривать и научимся это делать правильно.

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Чай в легендах и где здесь истина

Истина заключается в том, что конкретного места и хотя бы приблизительной даты появления чая, по сути, нет. О том, что именно в их странах впервые узнали о чае спорят Индия, Китай и Япония. Споры эти, по большому счету, подкреплены древнейшими легендами-сказками, правдивость которых подтвердить или опровергнуть не может никто.

Но некоторые исторические памятники утверждают, что впервые чай начали выращивать на территории Китая, а приблизительно в 5 веке нашей эры его начали пить. Понадобилось пять столетий, чтобы чай стал доступным не только для богатых китайцев, а для всех. До европейской эры распространения чая оставалось более 10 веков.

Европейская эра чая и индийский виток в истории

В Европу чай завезли в 16-м веке, впервые на этой территории его начали пить в Нидерландах и Португалии. Чаю удалось очень быстро сыскать популярность и уверенно дойти до берегов Британии. Любимым там чай стал не сразу, а спустя столетие. Руку к этому приложила португальская принцесса Катарина Брагансская. Она стала женой Карла ІІ и быстро научила придворных пить чай.

Выращивать свой личный чай, чтобы не ждать ограниченных поставок из Китая, Англия начала в 19-м веке. Ясно, что было решено использовать для этого благоприятную по климату Индию, тогда еще колонию британцев.

Их легендарный чай эрл грей, кстати, появился из-за спешки. Случилось это так: в 30-х годах 19-го века был собран первый урожай чая. Собран раньше времени, поэтому и имел особый вкус. Но людям он пришелся по вкусу. Сегодня – это один из самых известных сортов чая.

Чайная история в нашей стране

Доступным он стал по-настоящему на стыке 19-20-х веков. Да и то не всем, ведь завозили его немного. В советские времена люди пили два вида чая – грузинский, индийский и цейлонский. Если кто помнит, на упаковке были слоны. Его так и называли – "чай со слоном". Он был не хорошим и не плохим, он просто был и его пили.

Фото: instagram.com/lavkahab/

Это теперь у нас есть возможность пить разный чай, делать выбор и влюбиться в один конкретный навсегда А случилось это после развала СССР, спустя несколько лет нашу страну начали осваивать древние культуры японского и китайского чаепития. Сегодня есть целые сообщества чаеманов, которые несут эти культуры в массу.

Дело за малым – прислушиваться к их советам и пить действительно вкусный чай. И чтобы делать это, нужно знать об ошибках, которые мы допускаем при приготовлении напитка.

Самые грубые ошибки при приготовлении чая

1. Чай заваривают водой неправильной температуры

Здесь важно запомнить навсегда:

Для черного чая, пуэра, улуна сильноферментированнных красных чаев вода должна быть 95 градусов

Для зеленого и белого чая – 70-85 градусов

Необходимо внимательно следить за стадиями кипения. Если вода перекипела, вылейте ее и приготовьте новую, иначе испортите вкус чая.

2. Неверное количество заварки

Если взять много заварки, чай получится слишком крепким, если мало – слабым. Кто-то сознательно заваривает шу пуэр или сильноферментированный улун покрепче. Обычно так поступают люди, знающие толк в чае.

Но есть виды чая, с которыми этого делать не стоит: зеленый чай, шен пуэр, красный чай и улуны дадут ощутимую терпкость и горечь, если взять больше положенного.

Среднее количество на одну заварку – около 5-7 грамм. А вот белый чай может не раскрыться, если его количества недостаточно, оптимально – около 8 грамм.

3. Неверное время настаивания

При заваривании в большом чайнике (шу пуэр или некоторые виды красного чая) должны постоять от 3 до 5 минут. Шен или зеленый чай будут ощутимо горчить. Продолжительность их настаивания – не более 10 секунд. Нельзя оставлять заваренный чай на сутки – пользы от этого не будет.

4. Неправильный выбор посуды

Вкусовые качества и ароматы чая хорошо раскрываются в стеклянной, фарфоровой или глиняной посуде.

5. Разбавление водой и добавление сахара

Качественный китайский чай не нужно разбавлять водой или добавлять в него сахар – это уничтожит вкус и его полезные свойства. В зеленый чай, красный или шу пуэр можно добавлять молоко или мед.

Здесь узнаете, какой чай поможет взбодриться и преодолеть стресс.

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